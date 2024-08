- DWD avverte di caldo nel sud-ovest - possibili tempeste

Applicare la crema solare, bere molta acqua e indossare un cappello da sole - questo è il consiglio del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) per il sud-ovest mentre si avvicina l'ondata di calore. Dopo una notte tropicale, martedì si potrebbero raggiungere temperature percepite fino a 40°C. "Le condizioni per un record annuale di calore sono in atto," ha detto un portavoce del DWD. A fine luglio a Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) è stata registrata una temperatura di 35,4°C.

Il DWD ha già emesso avvisi per alcune regioni lunedì. L'inizio della settimana sarà simile all'estate con massime di 36°C nella zona del Nord Reno e 29°C nelle regioni montuose più alte. Dal pomeriggio, ci sarà un rischio crescente di temporali, soprattutto nelle regioni meridionali e montuose.

Rimanere al chiuso durante le ore centrali della giornata

La notte sarà tropicale in alcune regioni, con temperature superiori a 20°C. Martedì si prevedono temperature elevate di 37°C nel Palatinato e fino a 29°C nelle regioni montuose più alte. Secondo il DWD, è meglio rimanere al chiuso durante le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, c'è un rischio maggiore di temporali che potrebbero portare a condizioni meteorologiche locali severe, comprese piogge intense fino a 50 litri per metro quadrato, grandine e forti raffiche di vento.

L'aria umida che arriva dal sud-ovest renderà le temperature ancora più elevate. "L'aria sta diventando sempre più opprimente giorno dopo giorno," hanno detto. L'indice UV è anche alto, indicando un alto rischio di scottature solari. Le persone in Baden-Württemberg dovrebbero proteggersi dal sole.

Piogge e pioggia intensa

Mercoledì inizierà soleggiato, secondo il DWD, ma le nuvole aumenteranno dal pomeriggio, portando piogge e temporali. Sono possibili ulteriori eventi meteorologici locali severi con pioggia intensa e grandine. Le massime saranno comprese tra 26 e 33°C.

Durante la notte verso giovedì, ci saranno piogge e temporali o pioggia intensa in alcuni luoghi. Le minime saranno comprese tra 20 e 14°C.

Poi, dice il DWD, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 28°C. Non è previsto un altro record di calore a fine agosto e all'inizio di settembre, secondo i modelli meteorologici attuali. Ciò sarà seguito da una fase più fresca e variabile.

I turisti che pianificano di visitare le regioni montuose dovrebbero portare abbigliamento appropriato a causa delle temperature previste più fresche rispetto al sud-ovest. Despite le temperature elevate nelle aree montuose, è ancora consigliabile applicare la crema solare, bere molta acqua e indossare un cappello da sole per proteggersi dai dannosi raggi UV del sole.

