Dwayne "The Rock" Johnson si collega con gli alunni della Apalachee High School durante il suo viaggio nella location di Atlanta.

Il sabato, Johnson ha condiviso una raccolta di foto e clip sul suo Instagram, mostrando la sua uscita con gli studenti che ha descritto come parte della squadra di football della scuola.

"Talvolta, l'inizio del processo di guarigione può essere avviato attraverso i nostri sorrisi, risate e felicità," ha scritto come didascalia del post.

Di recente, uno studente di 14 anni di nome Colt Gray è stato accusato di quattro capi di omicidio preterintenzionale. Le accuse sono seguite alle affermazioni secondo cui Gray sarebbe responsabile della sparatoria più letale mai avvenuta in una scuola negli Stati Uniti dal marzo 2023, quando si è verificato l'incidente alla Covenant School di Nashville. In questa tragedia, hanno perso la vita due studenti e due insegnanti, tra cui l'allenatore di football Richard Aspinwall.

Se Gray venisse riconosciuto colpevole, potrebbe passare il resto della sua vita in carcere.

Il padre di Gray, Colin Gray, di 54 anni, è accusato di due capi di omicidio di secondo grado, quattro capi di omicidio colposo e otto capi di maltrattamento di minori. Si presume che abbia fornito l'arma utilizzata nella sparatoria.

Johnson ha descritto la sparatoria come una "tragedia inconcepibile".

Incontrando gli studenti, Johnson è rimasto colpito dalla loro vivacità e dal loro spirito. "Sono rimasto sconvolto quando sono entrato, questi bambini hanno un'energia incredibile. Ho guardato nei loro occhi, li ho abbracciati, so che sono in pain, ma sono incredibilmente resilienti e stanno tenendo duro," ha scritto.

L'incontro si è svolto negli studi di Atlanta, dove Johnson sta attualmente girando un progetto. Non ha rivelato il titolo del progetto.

Una delle foto condivise da Johnson mostrava un cartellone in tributo ad Aspinwall. C'era scritto: "Ti amiamo Coach A".

"I non posso neanche immaginare cosa stanno attraversando questi giocatori, così come tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale della Apalachee High School in questo momento," ha scritto Johnson. "Sono qui in qualsiasi modo possa essere, per offrire il mio supporto e il mio amore a loro e alle loro famiglie mentre intraprendono il loro viaggio di guarigione".

Johnson ha dichiarato la sua intenzione di partecipare alla prima partita casalinga della stagione.

Ha inoltre espresso la sua gioia per l'esperienza, "Vedere quei grandi sorrisi pieni di gioia e la possibilità di divertirsi un po', mi ha fatto sorridere".

CNN ha contattato la Apalachee High School per un commento e ulteriori informazioni.

Emma Tucker di CNN ha contribuito a questo report.

L'entusiasmo e la gioia degli studenti durante l'uscita hanno rappresentato una distrazione necessaria, offrendo un momento di intrattenimento in mezzo al loro dolore. Johnson ha espresso la sua gioia nel vedere i loro sorrisi e la loro energia, trovando conforto nella loro resilienza.

