Dwayne Johnson annuncia il ritorno di un altro supereroe in "Black Adam".

Johnson interpreta il ruolo del cattivo nel film insieme a Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodge e Pierce Brosnan, ma ha fatto un cenno a un altro possibile grande nome.

Prima di una proiezione del film a New York, Johnson ha affrontato le speculazioni sul fatto che Henry Cavill riprenderà il suo ruolo di Superman nel film.

"Beh, ecco cosa posso dirvi. Posso dirvi che l'intero obiettivo e l'iniziativa di Black Adam era di costruire l'Universo DC introducendo non solo Black Adam, ma l'intera JSA... e inoltre, come ho sempre detto, c'è un'etica che noi della Seven Bucks [Productions] abbiamo... e cioè che mettiamo sempre i fan al primo posto", ha detto a Entertainment Tonight.

Johnson ha continuato: "Quindi, per anni, il pubblico è stato così appassionato e vocale - abbiamo stabilito che Black Adam è la forza più potente e inarrestabile del nostro pianeta. Ma i fan si sono appassionati così tanto a... "Dov'è la forza più inarrestabile dell'universo? Dov'è?

Beh... abbiamo tutti lottato per questo momento, quindi dirò questo: Bentornato a casa".

I fan dei supereroi stanno prendendo il commento per significare che Cavill apparirà.

L'uscita di "Black Adam" è prevista per il 21 ottobre. Si tratta di un film della Warner Bros. Pictures, che come la CNN fa parte della Warner Bros. Discovery.

Fonte: edition.cnn.com