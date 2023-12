Duzdag: Il centro benessere nascosto in una miniera di sale ai confini dell'Asia

Tuttavia, il fulcro è la miniera di sale di Duzdag, o "Montagna di sale", che funziona come la più grande struttura di turismo medico della regione.

Nascosta a 110 metri di profondità, questa destinazione abituale offre trattamenti alternativi e complementari per le malattie respiratorie in camere scavate per la prima volta quasi 5.000 anni fa.

Ritiro in montagna

A soli sette chilometri di distanza dalla città di Nakhchivan, le grotte si trovano in una posizione spettacolare tra le montagne, a un'altitudine di 1.173 metri.

Il moderno Centro di fisioterapia è stato fondato nel 1979 sul sito delle miniere di sale scavate dagli archeologi negli anni Settanta. Si ritiene che il sale venisse estratto qui a partire dal terzo millennio a.C. ed esportato in Medio Oriente.

Non è chiaro come le grotte siano diventate famose per le loro proprietà curative, e diverse storie di origine offrono spiegazioni opposte.

Secondo la leggenda, le grotte sono state a lungo venerate per i loro poteri curativi dagli abitanti del luogo che considerano il sale di Duzdag sacro. Durante i lavori di scavo del XX secolo, gli archeologi avrebbero trovato sollievo per la loro bronchite e asma.

Un'altra storia racconta di un ragazzo con gravi problemi respiratori che viveva vicino alle grotte e che veniva a giocare e a disegnare animali sulle pareti. I disegni a lui attribuiti rimangono sulle pareti, mentre la sua malattia, sostengono gli abitanti del luogo, era completamente guarita.

Terapia del sale

Le cure a base di sale non sono una novità. Nella Polonia della metà del XIX secolo Feliks Boczkowski, medico di una miniera di sale, osservò che i minatori soffrivano raramente di malattie respiratorie e sembravano avere una costituzione particolarmente sana.

Boczkowski è considerato il fondatore di quella che sarà poi conosciuta come haloterapia: respirare aria con minuscole particelle di sale con l'obiettivo di migliorare la respirazione.

L'haloterapia è cresciuta di popolarità negli ultimi anni, anche se la comunità scientifica non è unanimemente convinta dei suoi benefici. Gli esperti hanno notato che il sale trasportato dall'aria può aiutare a fluidificare il muco nei passaggi respiratori e ad attirare l'umidità. Inoltre, gli ambienti salati sono in genere privi di allergeni.

Tuttavia, non essendoci prove a sostegno della creazione di linee guida mediche, l'American Lung Association consiglia di consultare sempre il proprio medico prima di intraprendere l'haloterapia o la terapia del sale.

Quando la terapia del sale è condotta al di sotto della superficie terrestre utilizzando le condizioni climatiche e l'aria salina presenti nelle grotte naturali, è nota come speleoterapia. Tali grotte di sale esistono in tutto il mondo - in Ucraina, Ungheria, Polonia, Turchia, Germania e Svizzera - e sono ampiamente utilizzate dai pazienti affetti da asma come trattamento alternativo.

Scintilla salata

Ciò che distingue il complesso di Duzdag è la sua posizione orizzontale, che consente ai pazienti di adattarsi gradualmente alle condizioni della grotta mentre camminano verso le loro stanze, a quasi 900 piedi (o 300 metri) dall'ingresso principale.

La strada a serpentina che conduce alla miniera raggiunge per prima cosa l'ordinata costruzione in legno a un piano del Centro di fisioterapia, che contrasta con le misteriose pareti scintillanti all'interno del tunnel.

Ciò che si nota immediatamente, ancor prima di entrare nelle grotte, è un odore molto distinto di sale di Duzdag, nettamente diverso dalla leggera brezza salata portata dal vicino Mar Caspio.

Gli strati di sale scintillante delle pareti hanno uno spessore di 8,2 metri (quasi 27 piedi). Lo spazioso tunnel, con panchine ai lati e persino un'area di sosta con TV e tavoli, non dà l'impressione di essere claustrofobico.

Un'ispezione più attenta delle piccole rocce rosate vicino alle pareti rivela che anche queste sono fatte di sale. Le persone raccolgono i pezzi più grandi e li tengono in casa nella convinzione che i cristalli eliminino la negatività.

Ci vuole tempo per abituarsi all'odore molto potente del sale, ma non è difficile respirare nel tunnel. Il centro sostiene che la ventilazione naturale della grotta impedisce l'accumulo di gas nocivi come anidride carbonica, metano e azoto.

Il centro sostiene che la combinazione favorevole tra la posizione sopra il livello del mare, la temperatura, l'umidità, la pressione atmosferica, la composizione ionica dell'ossigeno nelle miniere e la composizione batteriologica è stata determinante per il successo del trattamento di malattie come l'asma bronchiale, la bronchite cronica, la pollinosi e la rinite allergica.

Il microclima

Il microclima all'interno delle grotte rimane piuttosto costante durante tutto l'anno: L'umidità è compresa tra il 20 e il 25% e, nonostante la temperatura esterna fosse di 3°C durante la visita della CNN, la temperatura all'interno delle grotte era piacevole: 18-20°C (64-68F).

Il centro è stato ampliato per ospitare 474 pazienti e nel 2008 è stato aggiunto il Duzdag Hotel. A poco più di un miglio di distanza dalle grotte, fa parte del complesso di fisioterapia di Duzdag, dove i pazienti in arrivo vengono visitati e trascorrono alcuni giorni di acclimatazione.

Durante una passeggiata nelle grotte a dicembre, c'è solo un altro gruppo di turisti in visita. In media 3.500-4.000 pazienti visitano le grotte all'anno, soprattutto in estate, poiché la maggior parte delle persone pianifica i trattamenti nei mesi in cui i bambini non vanno a scuola e possono prendersi una pausa dal lavoro.

Negli ultimi anni, questa tranquilla destinazione sanitaria ha anche sviluppato un programma specializzato di riabilitazione post-Covid per affrontare l'impatto del virus sul sistema respiratorio. I poteri curativi di queste grotte non si fermano qui: Si dice anche che rafforzino il sistema immunitario, migliorino la circolazione e le condizioni della pelle e allevino lo stress.

Anche se queste affermazioni non possono essere provate in modo indipendente, non si può negare l'aura insolita delle grotte.

Seduti sulla panchina, circondati dalla serenità delle pareti scintillanti che, generazione dopo generazione, hanno creduto di guarire silenziosamente, è facile immergersi in questa atmosfera tranquilla, lasciando le preoccupazioni all'ingresso.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com