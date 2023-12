Dusty Baker diventa il primo manager nero della MLB a vincere 2.000 partite

Baker è il 12° manager a raggiungere le 2.000 vittorie in carriera. Dei precedenti 11 che hanno compiuto l'impresa, 10 sono nella National Baseball Hall of Fame. L'altro, Bruce Bochy, non è ancora eleggibile.

"È una bella sensazione ogni volta che si raggiunge un obiettivo", ha detto Baker, seduto nella sua conferenza stampa post-partita accanto a una bottiglia di champagne, "Non avevo davvero questo obiettivo fino a, non so, quattro o cinque anni fa, quando ho capito che avevo una possibilità".

La carriera manageriale di Baker è durata 25 stagioni con i San Francisco Giants, i Chicago Cubs, i Cincinnati Reds, i Washington Nationals e gli Astros.

È l'unico manager nella storia della MLB ad aver portato cinque squadre diverse alla postseason e ad aver vinto titoli di divisione con cinque club diversi. Le sue squadre hanno raggiunto la postseason 11 volte e ha diretto due volte le World Series (2002 con i Giants e 2021 con gli Astros).

La prima vittoria di Baker risale al 6 aprile 1993, quando i Giants vinsero a St. Louis contro i Cardinals. Tutte e cinque le squadre da lui gestite sono arrivate alla postseason.

"Penso a Hank Aaron, Jackie Robinson e Frank Robinson, che mi hanno aiutato molto, a Bill Walsh, a tutti i general manager e proprietari che ho avuto, sia che mi abbiano licenziato o meno", ha detto Baker.

"Tutto ciò ha aumentato la mia perseveranza, la mia determinazione e la mia fede. Devo anche ringraziare i miei detrattori per avermi dato la motivazione per andare avanti, perché ci sono state molte persone che hanno dubitato di me all'inizio, quando ho ottenuto il lavoro senza esperienza, molte di loro hanno dubitato di me anche se stavo vincendo".

Prima di essere un manager, Baker è stato un giocatore di successo. È stato All-Star, Gold Glove, Silver Slugger, MVP delle NLCS e campione delle World Series.

È uno dei due soli individui nella storia della MLB ad aver prodotto 1.800 battute come giocatore e 1.800 vittorie come manager. L'altro è Joe Torre.

Nella stessa sera, il figlio di Baker, Darren, ha realizzato un walk-off sacrifice fly - quando un battitore colpisce una palla alta in aria verso l'outfield o il territorio foul che permette a un corridore di segnare - per i Wilmington Blue Rocks per portare a casa la corsa vincente in una vittoria per 3-2 sui Bowling Green Hot Rods.

