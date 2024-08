- Dusseldorf EC senza portiere Quapp per ora

Il Düsseldorf EG dovrà momentaneamente fare a meno di Nikita Quapp. Come annunciato dal club della Deutsche Eishockey Liga (DEL), il portiere si è rotto il metatarso destro durante i test di prestazione obbligatori nella preseason. Il nuovo acquisto non ha bisogno di un intervento chirurgico, ma sarà fuori per diverse settimane.

