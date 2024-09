Dürr sceglie di non rispettare il divieto di fermarsi ai semafori.

In elezioni regionali in Sassonia e Turingia, il FDP ha ottenuto solo voti minimi, intorno al 1%. Questo sviluppo ha suscitato dubbi tra i membri del partito sulla sostenibilità della coalizione del semaforo. Tuttavia, il capo della fazione Dürr sembra poco entusiasta di questa possibilità.

Il leader del FDP Christian Dürr ha sconsigliato lo scioglimento della coalizione del semaforo. In una conversazione con i quotidiani Funke, ha dichiarato: "Dopo una notte elettorale deludente, arrendersi e evitare la responsabilità non è un'opzione per il FDP". Ha aggiunto inoltre: "È proprio ciò che vuole l'AfD; creare instabilità, alimentare l'incertezza, poiché prospera in tali condizioni". La coalizione è stata eletta per un mandato di quattro anni, ha sottolineato Dürr.

Secondo lui, la coalizione non dovrebbe essere autocentrata, ma dovrebbe adempiere ai propri compiti. Dürr ha richiesto: "La gente si aspetta questo da noi". Fino alle elezioni federali, ha sottolineato che la coalizione del semaforo dovrebbe lavorare per stimolare la crescita e avviare una "riforma fondamentale della politica migratoria della Germania".

Anche la capogruppo SPD Katja Mast ha respinto l'idea di un umore apocalittico all'interno della coalizione del semaforo dopo le elezioni in Sassonia e Turingia. "Siamo stati eletti per fare la differenza, e proprio questo faremo", ha detto Mast ai quotidiani Funke. Ha aggiunto inoltre: "La nostra determinazione sarà evidente nel Bundestag".

Il pacchetto pensionistico e le trattative di bilancio dovrebbero essere affrontati rapidamente, ha dichiarato Mast. Ha sottolineato: "Dobbiamo concentrarci di più sulla vita quotidiana delle persone". Ha evidenziato la necessità di un linguaggio chiaro e di un'azione decisa sulle pensioni, sui posti di lavoro, sui costi dell'alloggio e sulla migrazione.

In precedenza, erano state sollevate dubbi sulla prosecuzione della coalizione all'interno della fazione del FDP. Il parlamentare federale del FDP Gyde Jensen ha dichiarato al sito web The Pioneer: "Se concludiamo che la nostra partecipazione al governo del semaforo non produce più alcun impatto economico o sociale positivo, non dovremmo temere una scissione".

Per il FDP, le elezioni statali della domenica sono state un significativo passo indietro: in Turingia ha ottenuto solo il 1,1%, e in Sassonia è sceso sotto il 1%. Il leader del partito Lindner ha attribuito il scarso rendimento alla percezione negativa della coalizione del semaforo, che sta trascinando giù il FDP.

Leggi anche: