- Dürr con ordini record nel primo semestre

Costruttore e fornitore di macchinari Dürr sfida la debolezza del settore automotive con ordini record. Nel secondo trimestre, gli ordini hanno superato i 1,3 miliardi di euro - circa il 16% in più rispetto all'anno precedente, come annunciato dall'azienda a Bietigheim-Bissingen. Si tratta di un valore record per il primo semestre dell'anno. In particolare, grandi ordini per sistemi di verniciatura dalla Germania, dalla Cina, dall'Europa meridionale e dal Messico hanno dato una spinta.

L'aumento significativo è attribuibile anche all'acquisizione di BBS Automation, specialista dell'automazione, completata nella seconda metà dell'anno precedente. Per l'anno fiscale in corso, il CEO di Dürr Jochen Weyrauch punta all'estremo superiore della fascia di obiettivi per gli ordini, che va da 4,6 a 5,0 miliardi di euro.

Ricavi in aumento nel secondo trimestre

I ricavi di Dürr AG sono aumentati del quasi 6% a 1,18 miliardi di euro nel secondo trimestre. Il risultato operativo adjusted (EBIT) è diminuito del 2,6% a 60,9 milioni di euro, principalmente a causa dell'ammortamento del prezzo d'acquisto di BBS Automation. Tuttavia, questo è stato migliore delle aspettative degli analisti. L'utile netto è stato di 19,1 milioni di euro, notevolmente inferiore rispetto ai 37,7 milioni dell'anno precedente, principalmente a causa di maggiori spese d'interesse.

L'azienda ha confermato le sue previsioni annuali per i ricavi e la margen - la proporzione di profitto sui ricavi. Si aspetta che i ricavi accelerino nella seconda metà dell'anno, con l'obiettivo di raggiungere 4,7-5,0 miliardi di euro. L'azienda punta a raggiungere la sua fascia di obiettivi per la margins EBIT adjusted del 4,5-6,0%. Dopo le tasse, Dürr si aspetta un utile netto invariato di 90-150 milioni di euro.

La crescita di Dürr negli ordini di grandi dimensioni non si limita alla Germania e alla Cina; hanno ricevuto anche ordini consistenti dall'Europa meridionale. Le strategie dell'azienda, comprese le acquisizioni e le offerte di prodotti mirati, hanno contribuito al loro successo, espandendo la loro portata di mercato a sud dell'Europa.

