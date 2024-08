Durow, il capo di Telegram, è stato rilasciato dal carcere

Pavel Durov, cofondatore di Telegram, è stato rilasciato su cauzione dopo il suo arresto in Francia, seguendo un interrogatorio da parte di un giudice. È stata avviata un'indagine contro Durov, con accuse che includono il mancato aiuto alle forze dell'ordine negli accertamenti e il sostegno a attività criminali, come annunciato dall'ufficio del procuratore di Parigi in serata. Durov è stato anche posto sotto sorveglianza giudiziaria. La cauzione per Durov è stata fissata a cinque milioni di euro, deve presentarsi alla polizia due volte a settimana e gli è vietato lasciare la Francia, come confermato dall'ufficio del procuratore.

Secondo l'ufficio del procuratore, le indagini contro Durov sono in corso da tempo. È accusato di aver contribuito al traffico di droga, al riciclaggio di denaro, alla frode e a vari reati legati all'abuso di minori non prendendo provvedimenti su Telegram e collaborando insufficientemente con le autorità. Inoltre, è stato implicato per non aver collaborato con gli ordini di intercettazione autorizzati. Durov era ricercato dalle autorità e è stato arrestato in un aeroporto vicino a Parigi sabato sera.

Possibile condanna a dieci anni per Durov

L'indagine contro Durov potrebbe portare a un processo se gli investigatori trovassero prove sufficienti contro di lui. Gli investigatori possono anche decidere di archiviare il caso se le prove sono insufficienti. Solo per l'accusa di aver partecipato a transazioni illecite attraverso il servizio di chat, Durov rischia fino a dieci anni di prigione e una multa di 500.000 euro, secondo l'ufficio del procuratore.

Telegram si è schierato in difesa di Durov contro le accuse. La società ha sostenuto di rispettare tutte le norme pertinenti. Durov, hanno affermato, "non ha nulla da nascondere". Inoltre, hanno trovato "ridicolo" il fatto di ritenere responsabile una piattaforma o il suo proprietario per l'abuso del servizio da parte di entità esterne.

Telegram è stato criticato per qualche tempo per non aver affrontato efficacemente il discorso d'odio e altre attività illecite. La società sostiene di attenersi ai "normi del settore".

