Durov, il capo di Telegram, ha concesso la libertà temporanea su cauzione.

Secondo i resoconti, Durov, originario della Russia e cittadino francese, è stato arrestato sabato sera all'aeroporto di Le Bourget a Parigi. Le autorità francesi sospettano che non abbia fatto abbastanza per impedire l'utilizzo di Telegram per attività illecite. Inoltre, secondo l'AFP, potrebbe essere coinvolto in "gravi casi di violenza fisica" contro uno dei suoi figli.

In seguito a queste accuse, Durov è stato rilasciato su cauzione provvisoria di €5 milioni. Deve ora presentarsi alla polizia due volte alla settimana e rimanere entro i confini francesi.

Nonostante il rilascio provvisorio, le autorità francesi tengono d'occhio la situazione, poiché il capo di Telegram, Durov, è sotto indagine per non aver impedito sufficientemente attività illecite sulla piattaforma. Dopo l'arresto, ci sono state richieste per Durov di affrontare le preoccupazioni riguardo all'utilizzo di Telegram per attività potenzialmente dannose.

