- Durante una partita di calcio, un giocatore cade sul campo e tragicamente muore pochi giorni dopo.

Pochi giorni dopo un crollo durante una partita di Copa Libertadores in Brasile, il calciatore uruguaiano Juan Izquierdo è tragicamente morto a soli 27 anni. Il suo club, Nacional, ha annunciato che i medici che lo hanno trattato all'Ospedale Albert Einstein di San Paolo hanno diagnosticato la causa del decesso come arresto cardiaco. Izquierdo è morto martedì sera (ora locale) alle 21:38.

Il difensore centrale è sembrato vacillare e crollare senza palla nell'84º minuto della partita di ritorno contro il São Paulo FC, venendo portato via privo di sensi. L'ospedale ha riferito che ha subito un'aritmia cardiaca.

Un giorno triste per il calcio

Nacional ha pianto la "perdita irreparabile" di Izquierdo sul suo post della piattaforma X, esprimendo il suo dolore con le parole "Juan, sempre con noi". Anche il São Paulo FC ha espresso le sue condoglianze, definendolo un "giorno triste per il calcio". Il presidente della Conmebol Alejandro Domínguez ha esteso le sue condoglianze al club e alla famiglia di Izquierdo, dicendo "Il calcio sudamericano è in lutto".

Izquierdo ha fatto il suo debutto nella prima divisione con il Club Atlético Cerro nel 2018. Ha poi rejoint Nacional nel 2022, giocando 33 partite e segnando 2 gol.

Lascia la moglie Selene e due figli, con il secondo nato pochi giorni prima del suo crollo, secondo il presidente di Nacional Alejandro Balbi.

Il São Paulo ha vinto la partita, vincendo 2-0 e passando ai quarti di finale della Copa Libertadores - l'equivalente sudamericano della Champions League.

