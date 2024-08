Durante una gara di pre-stagione contro i Chiefs, il giocatore dei Chicago Bears Douglas Coleman III fu portato fuori dal campo su una barella.

Nel terzo quarto, Coleman si è infortunato mentre tentava di placcare il wide receiver dei Kansas City Chiefs, Cornell Powell. È caduto duramente e non si è mosso, mentre i giocatori di entrambe le squadre si inginocchiavano e il personale medico lo assisteva.

Alla fine, Coleman è stato aiutato a salire su una barella e trasferito su un carro medicale. I suoi compagni di squadra e gli allenatori si sono avvicinati al carro per manifestargli il loro sostegno e incoraggiamento.

Il pubblico dello Arrowhead Stadium si è riunito per dimostrare la loro gratitudine mentre Coleman veniva portato fuori dal campo, dando alla sua uscita un tocco commovente.

I Bears hanno mantenuto la loro striscia vincente, defeating i Chiefs 34-21 e chiudendo la preseason con un perfetto record di 4-0.

Dopo la partita, l'allenatore dei Bears, Matt Eberflus, ha annunciato che Coleman aveva mostrato movimenti nelle sue membra e che era stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

"Dalla mia prospettiva dalla sideline dei Chiefs, ho visto che muoveva le membra. Ha anche fatto un cenno di okay con il pollice, che è stato incoraggiante per la nostra squadra, ma non ho altre informazioni oltre a queste", ha detto Eberflus. "Attualmente, sta sottoponendosi a ulteriori esami in ospedale".

La CBS ha cercato ulteriori informazioni sullo stato di Coleman dal personale di gestione dei Bears.

Il 26enne safety, che ha evitato il draft nel 2020 NFL Draft, ha trascorso le ultime due stagioni giocando a football professionistico nella Canadian Football League, specificamente per la squadra di Texas Tech University. Ha firmato un contratto con i Bears durante l'ultima off-season.

Dopo la partita, i compagni di squadra di Coleman hanno parlato dei loro momenti preferiti della sua carriera, spesso mettendo in evidenza la sua passione per vari sport. Nonostante l'infortunio, lo spirito di squadra di Coleman è rimasto alto, con voci che suggeriscono che stesse guardando la conferenza stampa post-partita della squadra dall'ospedale.

