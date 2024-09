- Durante questo periodo specifico si verificano delle trasformazioni.

Günther Jauch (68) vi invita nuovamente alla "Settimana dei 3 Milioni" del popolare quiz "Chi Vuole Essere Milionario?", in onda su RTL alle 20:15 (disponibile anche su RTL+), a partire da questo lunedì (2 settembre). Si tratta della sesta edizione di questo evento speciale, che segna la fine della pausa estiva di circa tre mesi del programma. Per tre serate consecutive, i concorrenti avranno l'opportunità di qualificarsi per la finale del giovedì (5 settembre).

I concorrenti suddivisi in tre categorie

In ogni puntata, i concorrenti si sfidano per il premio di un milione di euro, scegliendo tra la scommessa alta o la scelta sicura. Se raggiungono almeno 16.000 euro e li bloccano, ottengono un biglietto per la finale, dove possono mirare a tre milioni di euro. Le prime fasi si svolgeranno il 2, 3 e 4 settembre e saranno suddivise per la prima volta.

La prima sera, solo i "sapientoni" si sfideranno. Sarà seguito dai "generazioni U30 e U80", e l'ultima sera delle qualificazioni sarà riservata a un "ultima chance". I dettagli sono ancora segreti. Ogni giorno delle qualificazioni ospiterà sei concorrenti.

E come si può vincere il premio più grande della storia di "Chi Vuole Essere Milionario"? Finora, Günther Jauch ha dato ai concorrenti della finale la possibilità di giocare di nuovo, con le vincite delle qualificazioni triplicate. Tuttavia, i concorrenti possono anche decidere di tenere le loro vincite intere.

Ogni concorrente inizia con quattro jolly e una rete di sicurezza alla quinta domanda (1.000 euro). Nella prima fase di offerte, vengono offerti solo soldi. Fino a tre jolly aggiuntivi vengono offerti nella seconda fase. Da quel momento in poi, qualsiasi combinazione di jolly è consentita e possono essere utilizzati quanti se ne vuole per ogni domanda. Il jolly 50:50 può essere utilizzato solo una volta per domanda.

Nessuno ha ancora vinto i tre milioni di euro nelle edizioni speciali. Gli episodi "WWM" andranno in onda dalle 20:15 alle 00:00 e saranno interrotti da un "RTL Direct" di 20 minuti alle 22:15.

Nelle prime fasi, i concorsi sono suddivisi per la prima volta, con sei concorrenti per giorno in categorie come "sapientoni", "generazioni U30 e U80" e un "ultima chance" nella terza sera. Le edizioni speciali di "Chi Vuole Essere Milionario?" verranno trasmesse su RTL, comprese le interruzioni di "RTL Direct" di 20 minuti alle 22:15.

Leggi anche: