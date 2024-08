- "Durante questo periodo, mi astengo costantemente dal dire'mai'".

Il direttore sportivo di Mainz 05, Heidel, non esclude ulteriori operazioni di mercato prima della seconda giornata di Bundesliga. "In questa fase, non si sa mai, perché ho visto cose stranissime," ha dichiarato Heidel prima della sfida contro lo Stuttgart di sabato (15:30/Sky).

Il mercato di Bundesliga si chiude venerdì alle 20:00. "Penso che la nostra rosa sia giusta così," ha detto Heidel. Tuttavia, ha sottolineato come il mercato possa cambiare rapidamente.

L'allenatore Henriksen "entusiasta" delle ultime acquisizioni

Mainz ha preso in prestito il difensore Moritz Jenz dai rivali del VfL Wolfsburg e ha acquistato il centrocampista Hyun-seok Hong dal club belga KAA Gent. Entrambi i giocatori potrebbero essere opzioni per la partita contro lo Stuttgart, ha dichiarato l'allenatore del FSV Bo Henriksen. "Sono molto contento dei due nuovi arrivi. È stata una grande iniezione di fiducia per noi. Come allenatore, ovviamente, sarei sempre felice di avere altri nuovi giocatori. Vedremo quale sarà la prossima mossa," ha detto l'allenatore.

Secondo le informazioni di "Kicker", Hong è costato a Mainz quattro milioni di euro. Nonostante la cessione della stella del club, Branimir Gruda, alla Brighton & Hove Albion della Premier League quest'estate, non sono intenzionati a spendere più del valore di mercato, ha chiarito Heidel. "Penso che avremmo pagato queste cifre anche sei settimane fa - né più né meno." Si dice che la cessione di Gruda abbia fruttato a Mainz oltre 30 milioni di euro, secondo i media.

Le nuove regolamentazioni dell'Unione Europea sui trasferimenti potrebbero influire sui futuri affari di Mainz 05, considerando che gestiscono con cura i loro fondi e non vogliono spendere più del valore di mercato, come ha dichiarato il direttore sportivo Heidel. Nonostante il mercato di Bundesliga si chiuda venerdì alle 20:00, Heidel ha menzionato che l'influenza dell'Unione Europea sui trasferimenti è qualcosa che tengono presente.

