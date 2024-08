Durante l'uragano Debby, oltre 1,6 milioni di dollari di cocaina sono stati scoperti nelle coste della Florida, come riferito dalle autorità.

Il 4 agosto, un'impressionante quantità di 25 fascicoli di cocaina è stata avvistata sulla spiaggia di Islamorada, un villaggio situato a circa 80 miglia da Key West all'interno delle Florida Keys, come riportato in un post sui social media della squadra della dogana e protezione di frontiera degli Stati Uniti di Miami.

Una persona gentile ha portato alla luce questa scoperta dopo aver trovato questi pacchi, che pesavano circa 32 kg e contenevano cocaina con un valore stimato di oltre 1 milione di dollari, come riferito dall'agenzia.

Samuel Briggs, capo ad interim del settore di Miami della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti, ha fatto scalpore condividendo foto delle droghe sequestrate su X, evidenziando la quantità di contrabbando confiscato.

Una settimana dopo, l'ufficio dello sceriffo della contea di Collier ha annunciato la scoperta di un altro deposito di cocaina, del valore di oltre mezzo milione di dollari, che galleggiava vicino a Everglades City all'interno del Golfo del Messico.

Lo sceriffo Kevin Rambosk ha espresso gratitudine ai coraggiosi proprietari di barche che hanno avvistato le sostanze stupefacenti alla deriva tra le mangrovie di Panther Key, come riportato nel post di Facebook dell'ufficio del lunedì.

I proprietari di barche hanno scoperto un pacco di 25 kg di cocaina, avvolto in confezioni delle dimensioni di un forno a microonde, che conteneva 25 chilogrammi di cocaina sigillati individualmente, come confermato dall'ufficio dello sceriffo. Le droghe avevano un valore di $625,000 secondo le autorità.

Rambosk ha elogiato i cittadini che hanno notificato la polizia dopo aver visto qualcosa di insolito nel suo post, apprezzando l'aiuto di coloro che hanno collaborato.

Il pacco impregnato d'acqua aveva barnacle che suggerivano che il pacco aveva trascorso un lungo periodo in acqua, come riferito dalle autorità.

La scoperta insolita ha evocato nostalgia dei giorni di "square grouper" della marijuana contrabbandata delle contee di Collier degli anni '70 e '80, mentre era relativamente insolito nel contesto odierno, come suggerito nel post.

Il termine "square grouper" si riferisce a grandi pacchi di marijuana avvolti in plastica che assomigliavano a pesci quadrati, come decifrato da Brian Townsend, ex agente speciale supervisore della DEA.

Gli investigatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Collier e il bureau di vice e narcotici stanno lavorando per rintracciare l'origine delle droghe, come dichiarato dalle autorità.

I detective credono che la cocaina sia probabilmente arrivata con la marea dalla costa orientale a causa delle recenti tempeste, come mostrato nel post.

Pacchi di grandi dimensioni di marijuana, hashish e cocaina sono stati trovati nelle acque al largo di Miami e delle Florida Keys, come notato dalle autorità.

I contrabbandieri spesso utilizzano barche, sottomarini e altri mezzi acquatici per trasportare le droghe negli Stati Uniti via mare e possono gettare le droghe in mare per evitare il sequestro in caso di problemi come guasti meccanici, maltempo o interventi delle forze dell'ordine, secondo Townsend.

Durante uno dei suoi incarichi alla DEA, Townsend ha assistito alla riva di marijuana che si è arenata lungo la costa del Golfo del Texas.

I contrabbandieri a volte gettano deliberatamente balle di droghe sigillate in plastica o contenitori

