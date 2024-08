- Durante l'era nazista, un numero maggiore di lavoratori forzati era impiegato a Bahlsen di quanto inizialmente si credesse.

A seguito delle controversie sollevate cinque anni fa dalla ereditiera della Bahlsen, uno studio sta gettando luce sul passato dell'azienda. Verena Bahlsen ha suscitato scalpore nel 2019 quando ha sostenuto che i lavoratori costretti a lavorare per Bahlsen durante l'era nazista erano trattati bene. In seguito, ha presentato delle scuse, ammettendo il suo errore. Di conseguenza, il nome Bahlsen non è più associato solo ai biscotti Leibniz e alle barre Pick-up.

La pubblica opinione ha portato a un'attenta indagine sulla storia dell'azienda, come rivelato in una dichiarazione della famiglia. "Non conoscevamo molti aspetti della storia della nostra azienda e ammettiamo di non aver mai chiesto", hanno dichiarato. Uno studio storico condotto dagli storici commissionati Manfred Grieger e Hartmut Berghoff ha cercato di fare chiarezza. Il risultato è stato un libro di 600 pagine intitolato "La storia della famiglia Bahlsen", che copre gli anni dal 1911 al 1974.

Più di 800 lavoratori forzati

L'indagine ha rivelato che Bahlsen ha attivamente sostenuto il regime nazista e ne ha tratto profitto, in particolare attraverso l'uso di lavoro forzato. L'azienda ha utilizzato un numero maggiore di lavoratori forzati di quanto si sapesse in precedenza durante l'era nazista.

Secondo i registri dell'azienda, più di 800 lavoratori stranieri sono stati costretti a lavorare per Bahlsen tra il 1940 e il 1945. Questi lavoratori erano principalmente donne polacche e ucraine, secondo Bahlsen. I lavoratori forzati in Germania erano soggetti a severe discriminazioni razziali, come evidenziato dagli autori. Le donne polacche e ucraine erano obbligate a portare una P-Raute giallo-violetta sui loro vestiti, che indicava la loro discriminazione razziale.

Bahlsen riconosce il suo passato

Secondo lo studio, anche i lavoratori polacchi costretti a lavorare per Bahlsen erano obbligati a portare il segno P. Ricevevano salari più bassi, razioni alimentari più piccole e cure mediche insufficienti. Lo studio ha riferito che i lavoratori vivevano in baracche e erano segregati dalla popolazione tedesca. L'interazione sociale con i tedeschi era proibita. Gli uomini polacchi scoperti ad avere relazioni sessuali con donne tedesche rischiavano l'esecuzione.

La famiglia ha espresso il suo profondo rammarico per l'ingiustizia subita da queste persone e per non aver riconosciuto questa difficile verità in passato. L'archivio dell'azienda è stato reso disponibile per la prima volta alla ricerca scientifica e Bahlsen ha finanziato generosamente il progetto senza imporre alcun requisito di contenuto, hanno notato gli autori. La famiglia aveva un rapporto stretto con Werner M. Bahlsen e sua figlia Verena durante il progetto.

Per decenni, Bahlsen aveva minimizzato la sua memoria interna del lavoro forzato al racconto di una convivenza armoniosa durante tempi difficili. Oggi, l'azienda riconosce il suo passato. "È nostro dovere preservare questa memoria e assicurarci che la storia del nazismo non si ripeta mai più", come si legge su una targa commemorativa nell'atrio dell'edificio principale.

L'indagine sul passato di Bahlsen ha rivelato che la Bassa Sassonia, dove l'azienda ha sede, aveva un gran numero di corporation che sostenevano il regime nazista e ne traevano profitto, compreso l'uso di lavoro forzato. Lo studio su Bahlsen ha rivelato che l'azienda ha utilizzato più lavoratori forzati di quanto si credesse in precedenza durante l'era nazista nella Bassa Sassonia.

