- Durante le valutazioni dei prodotti, una soundbar è considerata "eccellente" eppure ha un prezzo significativamente ridotto.

Sussurra piano, poi le sfumature delicate acquistano peso: gli individui in cerca di un audio robusto per il loro home cinema non dovrebbero fare affidamento sui soli altoparlanti della televisione. La mossa più saggia spesso implica l'acquisto di una soundbar. Secondo le valutazioni di Stiftung Warentest, un audio di qualità può essere ottenuto anche a budget. Tuttavia, la soundbar con valutazione "eccellente" tende a superare il costo di molte televisioni.

La qualità audio non è l'unico fattore da considerare nelle soundbar. Oltre alla sezione audio, sono stati valutati anche fattori come la riproduzione di musica e contenuti cinematografici, prestazioni Bluetooth, intensità del suono e miglioramento del suono. Ciò ha portato a risultati come questo: ad esempio, il Dione di Devialet ha ricevuto una valutazione "eccellente" per il suono, ma ha riscontrato difficoltà nell'uso e nel consumo di energia, ottenendo solo una valutazione "buona" complessiva a causa di questi difetti. E tutto questo a un costo di 2000 euro.

Campione del test: Nubert Nupro XS-8500 RC

Ecco il campione del test: il Nupro XS-8500 RC di Nubert brilla non solo per il suono, ma anche per il design user-friendly e il consumo energetico estremamente basso. Diventa così la prima soundbar a ottenere una valutazione "eccellente" (1.4) complessiva da Stiftung Warentest. Tuttavia, l'aspetto ingombrante potrebbe rappresentare un ostacolo: il campione del test pesa infatti 30 chilogrammi. Il prezzo potrebbe inoltre essere un deterrente, poiché ammonta a 2000 euro.

Alternativa competitiva: LG DS95TR

Un suono altrettanto impressionante è disponibile a metà prezzo. La LG DS95TR costa circa 1100 euro. Raggiunge il campione del test in termini di riproduzione musicale e prestazioni Bluetooth, ma gli effetti cinematografici suonano ancora più coinvolgenti. Secondo Stiftung Warentest, il principale svantaggio risiede nell'intensità del suono. Il consumo energetico è leggermente più elevato, ma comunque impressionante. La valutazione complessiva è "buona" (1.8), che le vale il secondo posto.

Consiglio per soundbar a budget: LG DSP9YA

Coloro che hanno un budget più limitato possono comunque optare per una scelta sensata, pur con alcune concessioni. La LG DSP9YA è disponibile a circa 350 euro e si comporta bene in tutte le categorie di test. Tuttavia, despite un subwoofer esterno, risulta carente in termini di intensità del suono e non dovrebbe essere spinta troppo forte. Nonostante questo piccolo difetto, ottiene comunque una valutazione "buona" (2.1) da Stiftung Warentest, facendone il leader indiscusso in termini di rapporto qualità-prezzo, soprattutto alla luce del suo prezzo molto allettante.

