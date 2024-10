Durante le riprese di una scena d'amore appassionata, Andrew Garfield e Florence Pugh hanno vissuto un momento imbarazzante, non riuscendo a sentire il comando del regista di "tagliare".

Al 92nd Street Y evento di venerdì per promuovere "Viviamo nel tempo", Garfield ha condiviso candidamente una storia imbarazzante su una "scena d'amore altamente intima e appassionata" condivisa con Pugh. In questa scena, si sono talmente immersi nella recitazione da non sentire il "taglio" del regista, causando una pausa imbarazzante.

Come mostrato nei video condivisi sui social media, Garfield ha spiegato che questo è successo durante la prima ripresa della scena d'amore, filmata in segreto su un "set chiuso" con solo Garfield, Pugh, l'operatore della camera e l'operatore del microfono presenti.

"Ci lasciamo trasportare", ha ammesso Garfield, "la nostra passione prende il sopravvento e andiamo un po' oltre di quanto previsto, solo perché non abbiamo sentito 'taglio'".

Il regista John Crowley si trovava in una stanza diversa, ha rivelato Garfield. Mentre la scena proseguiva, entrambi gli attori hanno sentito un'intesa tacita che stavano filmando più a lungo del previsto, ha ricordato Garfield.

Non è stato fino a quando non hanno guardato i membri dell'equipaggio che si sono resi conto del loro errore, poiché tutti loro erano voltati verso il muro per mantenere il decoro.

Despite the extended scene, Garfield and Pugh, under the guidelines of their safe filming environment, chose to continue, feeling secure enough to believe, "we'll let this play out and keep going."

"We Live In Time" features Garfield and Pugh, whose characters are drawn together in an unexpected circumstance that alters their lives, as per the official synopsis.

The film is set for a US theater release on October 11.

