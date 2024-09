Durante le competizioni del Campionato del Mondo, Niedermaier versano lacrime.

Antonia Niedermaier, una promettente ciclista tedesca, si presenta ai Campionati del Mondo come outsider. Tuttavia, le cose non vanno come previsto per lei. Il freddo e il recente decesso della ciclista svizzera Muriel Furrer le pesano. La 21enne è visibilmente commossa durante la gara, versando lacrime sulla pista stessa e persino dopo aver attraversato la linea del traguardo, come raccontato dalle sue compagne di squadra.

La morte di Furrer ha lasciato un profondo impatto su Niedermaier. La giovane ciclista è crollata in lacrime durante i Campionati del Mondo e ha continuato a piangere dopo aver completato la gara. "È stato principalmente emotivo. Mi ha colpito molto", ha confessato Niedermaier a ZDF.

La tragedia ha anche risvegliato dolorosi ricordi del suo passato. Lo scorso anno, Niedermaier ha avuto una brutta caduta al Giro Donne, causata dalla slovena Urska Zigart. Nonostante la caduta frontale, Niedermaier è riuscita a evitare fratture. La notizia della morte di Furrer ha riportato alla mente quei ricordi. "Quando ho saputo che era morta, è tutto tornato indietro. Mi ha colpito molto", ha rivelato Niedermaier.

Niedermaier ha portato con sé il peso della morte di Furrer per tutta la gara. "Sono stata spaventata per tutto il tempo a causa di ciò che è successo questa settimana. Ho pedalato con cautela", ha ammesso. Alla fine, Niedermaier si è classificata al 18° posto, riuscendo a conquistare il bronzo nella classifica U23.

Il freddo e la pioggia costante hanno reso la gara ancora più difficile per Niedermaier. "È stato incredibilmente difficile sin dall'inizio. Non riuscivo nemmeno a prendere la bottiglia o i gel. Alla fine, non riuscivo nemmeno a cambiare marcia perché avevo le mani così fredde", ha sottolineato Niedermaier. Nonostante le difficoltà, è soddisfatta del suo medagliere, avendo conquistato il bronzo e l'oro tra le juniores e l'argento nella staffetta a cronometro mista.

La squadra tedesca aveva grandi speranze per una medaglia attraverso Liane Lippert. "Eravamo più concentrati su ciò che Lippert poteva ottenere nella categoria elite. Le è stata data una protezione speciale all'inizio. Ho fatto la mia parte e poi mi sono concentrata sulla U23", ha spiegato Niedermaier. Lippert è arrivata vicina a conquistare il bronzo nello sprint, ma alla fine il titolo è andato a Lotte Kopecky (Belgio), seguita da Chloe Dygert (USA) ed Elisa Longo Borghini (Italia).

