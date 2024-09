Durante la visita di Zelenskyy negli Stati Uniti, si impegna in un incontro con Trump alla Trump Tower.

Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ex Presidente americano e candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Si sono riuniti nella iconica torre di Trump a New York, secondo fonti dei media americani. "È un privilegio averti qui", avrebbe detto Trump. "Siamo sulla stessa pagina riguardo al fatto che il conflitto in Ucraina deve cessare", avrebbe detto Zelensky.

Trump aveva annunciato l'incontro il giorno precedente durante una conferenza stampa. Zelensky era stato lui a richiederlo, ha dichiarato Trump. L'ultimo incontro tra i due risaliva a circa cinque anni fa. Trump, che mira a un secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti a novembre, ha espresso la sua critica nei confronti dell'enorme aiuto finanziario e militare che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina. Se rieletto, ha ripetutamente promesso di porre fine immediata al conflitto - senza specificare le strategie che avrebbe implementato.

Attualmente negli Stati Uniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Zelensky ha anche incontrato il Presidente in carica Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris, candidata democratica alle presidenziali, per chiedere il sostegno continuo per la difesa dell'Ucraina contro la Russia.

Durante il loro incontro alla Trump Tower, Zelensky ha espresso la sua gratitudine per la disclosure di Trump del loro incontro del giorno precedente. Nonostante i cinque anni trascorsi dall'ultimo incontro, Zelensky ha cercato il sostegno di Trump per risolvere il conflitto in Ucraina, mentre continuava la sua visita negli Stati Uniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Leggi anche: