Durante la sua visita in Pennsylvania, Biden indossava un cappello Trump e scherzando ha parlato della sua età e ha inventato storie riguardanti gli animali dell'Ohio.

L'incontro si è svolto in una caserma dei pompieri vicino a Shanksville, in Pennsylvania, dove il volo United 93 è precipitato in un campo dopo un tentativo di impedire il dirottamento 23 anni fa.

Il video dell'incidente mostra Biden impegnato in una chiacchierata amichevole con le persone all'interno della stazione, incluso un uomo con un cappello Trump. Biden offre all'uomo un cappello presidenziale e l'individuo gli chiede di autografarlo.

“Ricordi il tuo nome?” chiede scherzosamente Biden all'uomo. L'aiutante dell'uomo gli porge un pennarello: “Non ricordo il mio nome. Sono senile.”

“Sei un vecchio caprone,” dice l'uomo. “Sì, lo so che sono un vecchio,” risponde Biden. “So che lo sai.” Entrambi gli uomini ridono, così come la folla riunita. Il video mostra diversi bambini in background con merchandise Trump.

Biden firma il cappello presidenziale e chiede il cappello Trump dell'uomo. L'uomo acconsente e chiede al presidente se vuole la sua firma. Biden risponde: “No, grazie.”

La folla incoraggia il presidente a indossare il cappello Trump sopra un cappello della caserma dei pompieri volontari di Shanksville 627 che già indossa. Il presidente prima declina, dicendo “Non sono dell'umore”, ma poi cede alle richieste della folla, suscitando risate e applausi.

“Sono fiero di te ora,” dice l'uomo stringendo la mano di Biden. Biden si rivolge alla folla: “Ricorda, niente cani e gatti da mangiare”, probabilmente alludendo a una falsa affermazione sui migranti haitiani in Ohio promossa dalla campagna Trump, dall'ex presidente Donald Trump e dal senatore repubblicano JD Vance. Si sentono risposte poco entusiastiche in background in questo momento.

Biden esce ancora tenendo il cappello Trump. La persona che ha condiviso il video ha dichiarato in un commento su TikTok che il presidente ha tenuto il cappello. I tentativi di contattare la fonte e l'uomo nel video sono stati infruttuosi giovedì.

Questo è stato uno dei pochi momenti da quando ha assunto l'incarico in cui Biden si è confrontato con una folla prevalentemente pro-Trump; la maggior parte delle sue apparizioni pubbliche si è concentrata su donatori democratici benestanti o sostenitori accaniti del presidente e delle sue politiche. Ha rappresentato il tipo di politica porta a porta che il presidente ha reso il suo marchio nel corso della sua carriera.

“Alla caserma dei pompieri di Shanksville, @POTUS ha discusso dell'unità bipartisan del paese dopo l'11 settembre e ha suggerito di tornare a quel momento”, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates in un post su X. “Come segno di buona volontà, ha offerto un cappello a un sostenitore di Trump, che poi ha suggerito che il presidente indossasse il suo cappello Trump. Lo ha indossato per un breve periodo.”

La campagna Trump ha cercato di sfruttare la situazione, ringraziando Biden per il suo sostegno in un post sui social media.

La giornata non è stata priva di gentilezza, incarnata dall'evento tragico. In precedenza, quel giorno, la vicepresidente Kamala Harris e Trump si sono scambiati una stretta di mano durante una commemorazione a Manhattan.

L'incontro si è svolto il giorno dopo il dibattito a Philadelphia tra Trump e Harris. Durante il dibattito, Trump ha suggerito che avrebbe inviato a Harris un cappello MAGA, affermando che aveva copiato molte delle sue politiche.

“Tutto ciò in cui credeva tre o quattro anni fa è obsoleto. Adotta le mie vedute ora. In effetti, stavo per inviarle un cappello MAGA”, ha dichiarato Trump.

