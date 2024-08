Durante la sua campagna, Trump ha continuamente preso di mira Harris, mantenendo una concentrazione incrollabile su Biden.

La campagna di Trump ha adottato un approccio ostile nei confronti della Vicepresidente Kamala Harris, organizzando una serie di comizi in stati chiave con un pubblico limitato e misure di sicurezza rigorose. L'obiettivo è contrastare la convention democratica lanciando critiche incentrate sulla politica, una strategia suggerita dai sostenitori di Trump nelle ultime settimane.

Tuttavia, rinunciare alla posizione di presidente non è stato un processo semplice per Trump, secondo i suoi consiglieri.

Un consigliere, quando chiesto se Trump avrebbe guardato il discorso di Biden della sera di lunedì, ha risposto semplicemente: "Certo."

Trump utilizza spesso i social media per esprimere le sue preoccupazioni riguardo a Biden che si ritira dalle elezioni, senza prove concrete. Ha spesso suggerito che Biden potrebbe decidere di tornare in corsa fino a quando la roll call virtuale dei delegati democratici non ha confermato il contrario.

"Penso che abbia un po' di nostalgia per come stavano le cose un mese fa," ha detto un funzionario repubblicano che ha recentemente parlato con Trump.

Il primo evento di Trump in una fabbrica della Pennsylvania, a cui hanno partecipato circa 150 persone, ha dimostrato un tentativo di attenersi al discorso economico e sull'energia suggerito dai suoi consiglieri.

Ma inaspettatamente, solo poche ore prima dell'evento, Trump ha richiesto di includere una sezione nel suo discorso.

I Repubblicani della Camera avevano pubblicato un rapporto che avallava l'impeachment di Biden. Nonostante un'indagine di mesi, il rapporto non è riuscito a trovare alcuna prova che, come vicepresidente, Biden abbia svolto attività per beneficiare i partner commerciali di suo figlio.

Nonostante l'insignificanza del rapporto, Trump ha insistito per discutere i risultati nel suo discorso.

"Ho detto: 'No, voglio parlare di esso, solo brevemente.' È così triste, perché lui farà il suo discorso stasera e non lo chiamano 'Joe il Corrotto' per niente," Trump ha menzionato durante il suo discorso a York.

Trump ha anche lanciato attacchi personali contro Harris per tutta la durata del suo discorso e si è concentrato su suo padre, Donald Harris, un economista in pensione della Stanford University.

"È un professore marxista. Puoi immaginare? Mi chiedo se sapevano dove viene lei quando hanno fatto un colpo di stato a Joe Biden. Mi chiedo se sapevano da dove viene, da dove viene, qual è la sua ideologia. Ma si può vedere un po' attraverso questo pazzo," Trump ha detto, riferendosi a Harris.

I commenti di Trump sulla provenienza di Harris seguono i suoi attacchi ricorrenti e fuorvianti sull'identità razziale di Harris. Lo scorso mese, Trump ha falsamente affermato che Harris - la figlia di immigrati dalla Giamaica e dall'India - "promuove solo l'eredità indiana" e "è diventata nera solo di recente". Harris ha costantemente abbracciato e parlato apertamente della sua identità nera mentre riconosce anche la sua eredità indiana.

Trump ha criticato anche la risata di Harris in modo beffardo.

"Tra il suo movimento e la sua risata, c'è molta follia. Direi un passo oltre il strano. Strano è una parola carina in confronto," Trump ha detto riguardo a Biden e Harris. Ha aggiunto, facendo riferimento a una recente critica di Harris e altri democratici che Trump e il suo candidato alla vicepresidenza, JD Vance, erano "strani".

A York, Trump si è presentato come alleato dei lavoratori del settore manifatturiero, denunciando le politiche economiche di Harris come una "guerra regolamentare

