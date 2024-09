Durante la stagione invernale, gli ucraini subiscono prolungate interruzioni di corrente che durano oltre 12 ore.

12:29 Svizzera estende la protezione per i rifugiati ucraini fino a marzo 2026

La Svizzera ha prorogato lo status di protezione per i rifugiati ucraini almeno fino al 4 marzo 2026. La situazione in Ucraina non è destinata a migliorare a breve, come dichiarato. Nel marzo 2022, la Svizzera ha concesso ai rifugiati ucraini una protezione temporanea con uno "S" status, che protegge le persone in pericolo.

23:03 Tre morti a Belgorod per gli attacchi ucraini

Tre persone sono morte a causa degli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod, secondo i resoconti russi. Il villaggio di Novaya Tavolzhanka è stato ripetutamente bombardato dalle forze ucraine, secondo il governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov. Tre civili sono morti e altri due sono rimasti feriti nell'attacco. La regione di frontiera di Belgorod è un bersaglio frequente per gli attacchi aerei e con droni dell'Ucraina.

22:09 Parlamentare ucraino accusa la Russia di attacchi alle scuole

Il parlamentare ucraino Roman Hryshchuk ha accusato la Russia di intensificare gli attacchi alle istituzioni educative all'inizio del nuovo anno scolastico questa settimana. "Si tratta di una campagna intenzionale per intimidire gli ucraini", ha dichiarato Hryshchuk, membro del comitato parlamentare per l'istruzione, al "Kyiv Independent". Almeno 12 strutture educative, comprese le istituzioni militari, aeronautiche, università e scuole in tutta l'Ucraina, sono state danneggiate dagli attacchi russi in soli tre giorni. Decine di persone sono morte o rimaste ferite.

21:36 ISW: Putin ancora convinto di sottomettere l'Ucraina

clicca qui.Gli analisti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ritengono che il presidente russo Vladimir Putin sia ancora convinto di poter sottomettere l'Ucraina. Questa convinzione non è cambiata nonostante l'avanzata ucraina nel territorio russo nella regione di Kursk, scrive l'ISW. Anche se l'offensiva potrebbe influire sull'operazione militare russa, non ha ancora modificato il pensiero strategico di Putin. L'ISW ritiene che Putin creda ancora che la Russia possa raggiungere i suoi obiettivi attraverso una guerra di logoramento e superando il sostegno occidentale. Pertanto, Putin non è ancora aperto a trattative di pace che non comportino la resa dell'Ucraina o il cedimento dei suoi richiesti dall'Occidente.

21:03 L'inviato della Serbia per l'adesione all'UE rassicura Putin sulla sua lealtà

Il presidente russo Vladimir Putin incontra il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin durante un forum economico a Vladivostok. I media russi riferiscono che Putin ha invitato il presidente serbo Aleksandar Vucic alla prossima summit del BRICS in Russia a ottobre. Vulin sottolinea che la Serbia è sia un "amico della Russia" che un partner strategico. La Serbia si trova così sotto notevole pressione. Tuttavia, sotto la guida di Vucic, la Serbia "non si unirà alla NATO, non imporrà sanzioni alla Russia e non permetterà" azioni ostili contro la Russia dal suo territorio. La Serbia mantiene tradizionalmente stretti legami con la Russia, anche se è un candidato all'adesione all'UE.

20:29 Esodo di massa da Pokrovsk

Più persone stanno lasciando la città ucraina orientale di Pokrovsk, a circa 10 chilometri dalla linea del fronte. Più di 20.000 persone hanno evacuato la città in un mese, secondo il governatore della regione di Donetsk, Vadym Filaschkin, come riferito da Interfax Ukraine in una trasmissione televisiva. Circa 26.000 persone, comprese più di 1.000 bambini, rimangono a Pokrovsk. Prima della guerra, la città industriale e mineraria aveva circa 65.000 abitanti. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. I soldati ucraini si sono ritirati da un'avanzata russa nella regione per mesi. Di recente, i blogger militari filorussi hanno riferito che i soldati russi sono entrati nei paesi di Selydove e Ukrainsk e stanno combattendo lì.

19:55 Gli Stati Uniti accusano la Russia di interferire nelle elezioni presidenziali

Gli Stati Uniti accusano la Russia di tentare di influire sulle elezioni presidenziali di novembre attraverso la disinformazione mirata. Secondo il procuratore generale Merrick Garland, il Cremlino ha utilizzato i suoi media di stato per ingannare gli influencer americani ignari nel diffondere la sua propaganda. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni, intentato azioni penali e sequestrato domini internet. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, queste sanzioni colpiscono dieci individui e due organizzazioni, compresi rappresentanti della broadcaster di stato russa RT, hacker e un'organizzazione non governativa legata al Cremlino. Le autorità statunitensi accusano questi soggetti di utilizzare l'intelligenza artificiale in campagne di disinformazione mirate alle elezioni americane.

qui.L'Unione Europea ha sostenuto l'Ucraina per tutta la sua crisi, fornendo aiuti finanziari e appoggio politico. Nonostante le obiezioni della Russia, diversi paesi dell'UE hanno anche concesso ai rifugiati ucraini una protezione temporanea.

Date le tensioni in corso tra l'Ucraina e la Russia, alcuni membri dell'Unione Europea hanno espresso preoccupazioni sull'influenza russa nelle loro elezioni, portando a misure di sicurezza aumentate e alla vigilanza contro eventuali interferenze russe.

