Previsione di Stabilità nei Prezzi degli Abeti di Natale in Renania Settentrionale-Vestfalia per l'Anno in Corso

Il costo stimato degli abeti di Natale in Renania Settentrionale-Vestfalia dovrebbe rimanere relativamente costante quest'anno. Come ha dichiarato Eberhard Hennecke, presidente dell'Associazione Federale dei Coltivatori di Abeti di Natale e Prodotti Freschi, gli abeti Nordmann potrebbero essere offerti nella fascia di prezzo di 21-29 euro al metro. Tuttavia, alcuni rivenditori potrebbero addebitare prezzi più elevati per coprire le spese aggiuntive.

Lo scorso anno, la fascia di prezzo stabilita dall'associazione è rimasta invariata, 21-29 euro. Tuttavia, Hennecke, che è anche presidente del gruppo specializzato di coltivatori di abeti di Natale e prodotti freschi nell'associazione statale per l'orticoltura, ha sottolineato che le previsioni di prezzo precise possono essere fatte solo dopo l'asta degli abeti di Natale a Nördlingen, che si tiene a metà settembre.

Alcuni coltivatori di alberi prevedono aumenti significativi dei prezzi di produzione del 5-20%, a seconda delle dimensioni, della qualità e del rivenditore. Secondo un'indagine condotta da Kollaxo, un'agenzia di marketing del settore, tra i 19 principali rivenditori di abeti di Natale in Germania e all'estero, questi aumenti verranno probabilmente trasferiti ai consumatori. I rincari dei prezzi sono attribuiti a costi notevolmente aumentati per la manodopera, i materiali e il trasporto.

Josef Trippe, un coltivatore di abeti di Natale di Schmallenberg, prevede che i consumatori pagheranno 25 euro al metro per un Nordmann di qualità quest'anno, rispetto ai 22,50 euro dello scorso anno. Trippe gestisce 300 ettari nella regione del Sauerland e produce più di 200.000 alberi all'anno, di cui il 90% sono Nordmann. I principali acquirenti di questi alberi sono i negozi di bricolage e i grossisti. Trippe attribuisce l'aumento dei prezzi anche alla diminuzione dei coltivatori, della superficie e degli alberi.

Ci sono diverse ragioni per questa situazione. "Molti produttori hanno abbandonato la coltivazione degli alberi a causa di magri guadagni o assenza di profitti. Altri in pensione non trovano un successore", afferma Georg Feldmann-Schütte, che gestisce un'azienda forestale a Schmallenberg e vende principalmente Nordmann ai centri giardinaggio. Quest'anno prevede di raccogliere circa 50.000-60.000 alberi. Feldmann-Schütte prevede solo lievi aumenti dei prezzi per i consumatori, con il costo finale al metro previsto tra 19 e 24 euro.

L'associazione del settore indica che i tedeschi acquistano circa 23-25 milioni di abeti di Natale all'anno, di cui circa 19 milioni provengono dalla Germania. Il resto degli alberi viene importato dalla Danimarca e da altri paesi. L'area di coltivazione in Germania comprende più di 30.000 ettari, con la maggior parte in Sauerland, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Baviera e Baden-Württemberg. La Renania Settentrionale-Vestfalia, con circa 7 milioni di abeti di Natale, è l'area di coltivazione principale. Il Nordmann rimane la scelta più popolare per il periodo festivo.

