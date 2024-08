- Durante la pausa nazionale, il RB Leipzig affronterà il Meuselwitz.

RB Lipsia si allinea per una partita amichevole contro il ZFC Meuselwitz durante la prossima pausa delle nazionali. La squadra della Bundesliga, in grande forma, ospiterà la squadra della Regionalliga nel suo campo di allenamento di Cottaweg in un mercoledì (11:30). A differenza di molti amichevoli durante le pause internazionali, gli spettatori sono invitati a questo incontro. Lipsia, che ha già giocato in quarta divisione tra il 2010 e il 2013, ha avuto sei scontri con i Toringhi in passato.

