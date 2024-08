Durante la notte, la Russia inizia attacchi aerei letali sulle aree urbane e sulle infrastrutture energetiche in tutta l'Ucraina.

Il sistema di difesa aerea dell'Ucraina ha segnalato numerosi attacchi con missili e droni in diverse parti del paese lunedì, interessando regioni come Kyiv e Odesa, tra le altre.

Sono stati segnalati morti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Volyn, con cinque persone ferite a Poltava dopo che una struttura industriale è stata colpita, secondo gli ufficiali militari regionali.

Blackout sono stati segnalati nelle città di Kyiv e Dnipro dopo gli attacchi, secondo Serhii Kovalenko, CEO della società energetica Yasno.

Il ministro dell'Energia dell'Ucraina, Herman Halushchenko, ha affermato che l'infrastruttura energetica del paese è stata sotto attacco per tutta la notte.

"Il nostro settore energetico è sotto attacco", ha dichiarato, sottolineando che sono state implementate interruzioni di corrente di emergenza e si sta valutando l'entità dei danni.

Esplosioni sono state udite dalle squadre CNN a Kyiv e Dnipro.

A Kyiv, il capo militare della città ha suggerito che la difesa aerea era operativa nella regione e ha consigliato ai residenti di cercare riparo.

A Kharkiv, i servizi di emergenza erano impegnati in vari luoghi colpiti dagli attacchi, secondo gli ufficiali militari locali.

L'intenso bombardamento aereo è avvenuto due giorni dopo un attacco russo a un hotel a Donetsk, che ha causato la morte di un consulente per la sicurezza britannico e il ferimento di due giornalisti.

Ryan Evans, precedentemente un soldato, aveva collaborato con Reuters dal 2022, fornendo consigli per la sicurezza ai giornalisti in tutto il mondo, compreso l'Ucraina, Israele e i Giochi olimpici di Parigi.

Il bombardamento russo in corso si verifica in un periodo in cui le forze ucraine occupano una parte del territorio russo lungo il confine di Kursk e mentre Kyiv sta prendendo di mira le aree russe profondamente all'interno del paese.

Lunedì, la Russia ha dichiarato che la sua difesa aerea aveva intercettato con successo 20 droni lanciati dall'Ucraina, tra cui nove sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk, due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula.

Il governatore di Belgorod ha segnalato cinque morti e 12 feriti a causa dei bombardamenti domenica.

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato domenica che le forze ucraine avevano avanzato fino a 3 chilometri (quasi 2 miglia) a Kursk e avevano preso il controllo di due insediamenti aggiuntivi.

Nel frattempo, le forze terrestri russe sembravano stringere d'assedio Pokrovsk, una città strategica considerata il prossimo potenziale grande teatro di battaglia del conflitto.

Pokrovsk ha un'importanza significativa per Mosca, con il presidente russo Vladimir Putin che ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di conquistare tutte le regioni orientali dell'Ucraina di Donetsk e Luhansk.

Nel suo discorso domenicale, Zelensky ha posto l'accento su Novohrodivka e Vodiane, dove l'intensità degli attacchi era più pronunciata, e ha espresso gratitudine per la resilienza delle forze ucraine.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per i conflitti in Ucraina in escalation, chiedendo un immediato cessate il fuoco. Di fronte alla crisi globale, i leader mondiali stanno incoraggiando soluzioni diplomatiche per prevenire ulteriori escalation e perdite di vite umane.

Leggi anche: