- Durante il suo soggiorno a Venezia, Brad Pitt è attualmente presente, mentre Angelina Jolie si trova in Colorado.

Angelina Jolie ha concluso un'altra intensa promozione per il suo film "Maria" dopo una performance potente a Venezia. Coincidenza vuole che il 31 agosto abbia visitato il Telluride Film Festival in Colorado, dove il film del regista cileno Pablo Larraín ha debuttato in Nord America dopo la prima al Venice Film Festival.

Secondo "The Hollywood Reporter", Jolie punta al suo secondo Oscar per il ruolo della famosa cantante lirica Maria Callas (nata nel 1923, morta nel 1977). Ha sfoggiato un elegante abito grigio con maniche ampie, abbinato a tacchi a punta marroni e occhiali da sole neri. La sua passerella sul red carpet l'ha vista posare accanto a figure del calibro di Naomi Watts (55) e Martha Stewart (83).

Schivando l'incontro con Brad Pitt

Jolie ha presentato la sua biografia a Venezia lo scorso giovedì, come riportato da "People". Commossa dall'ovazione di otto minuti per la sua interpretazione, Jolie ha avuto gli occhi lucidi. Durante gli applausi alla fine del film, si è asciugata le lacrime e ha condiviso abbracci entusiasti, come quello con il regista Pablo Larraín. Poi è uscita velocemente dalla location, apparentemente evitando un incontro teso con il suo ex coniuge.

Brad Pitt è arrivato a Venezia sabato, catturato dalle foto dei paparazzi insieme alla sua compagna Ines de Ramon. Tornato domenica sera (1 settembre), l'attore e la sua dolce metà, insieme da circa due anni, hanno assistito alla prima del suo ultimo film "Wolfs". Sono stati immortalati mentre posavano con George Clooney e sua moglie Amal Clooney, sembrando felici. Si tratta del loro debutto insieme sul red carpet.

Sposati nel 2014, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno passato anni separati. Si dice che lei abbia richiesto il divorzio nel settembre 2016. Nonostante un giudice abbia dichiarato la loro separazione legale nel 2019, continuano a sorgere dispute nelle trattative per il divorzio. La coppia ha sei figli: Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20), Maddox (23), Knox (16) e Vivienne (16).

A differenza di Angelina Jolie che ha evitato il suo ex coniuge al Venice Film Festival, altre figure di spicco come Naomi Watts e Martha Stewart erano presenti al suo evento sul red carpet. Successivamente, Angelina Jolie ha espresso la sua gratitudine per le positive risposte al suo film "Maria" concentrandosi non solo sulla sua vita personale, ma anche interagendo con altre figure di spicco nell'industria cinematografica.

