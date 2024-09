- Durante il suo periodo di pausa, Judith Williams utilizzava il suo tempo in questo modo.

Judith Williams (52) sta tornando a "The Lion's Den" a partire dal 2 settembre, disponibile su VOX e RTL+. L'imprenditrice torna per la stagione del decennale del programma dopo una pausa di due anni. In un'intervista a spot on news, Williams condivide le sue esperienze durante la sua assenza e nomina una possibile futura "leonessa" ospite.

Come si sente a tornare a "The Lion's Den"? Era ansiosa di tornare?

Judith Williams: Tornare a "The Lion's Den" è fantastico! Questo programma è speciale per me perché offre una piattaforma agli imprenditori e ispira le persone a inseguire i loro sogni.

Ha seguito le stagioni precedenti in TV?

Williams: Sì, ho seguito l'evoluzione del programma e ho visto come i leoni hanno affrontato le nuove sfide.

Chi sono i suoi principali rivali in questa stagione?

Williams: Non li considero rivali, ma colleghi. Ci sono sempre momenti emozionanti quando i leoni hanno opinioni diverse, creando dinamiche interessanti.

Chi potrebbe essere il prossimo "leone"?

Williams: Ci sono molti giovani imprenditori determinati che potrebbero diventare leoni. Dopo aver incontrato Adorable Caro, un'influencer con il suo marchio di moda, durante il suo podcast, ho suggerito che si unisse a noi come leonessa ospite. Anche se i nuovi arrivati non hanno esperienza, portano freschezza e contribuiscono in modo unico al team.

Werner Hansch è anche tornato come fondatore di spicco nella nuova stagione. I personaggi famosi hanno un vantaggio nel mondo delle startup?

Williams: Ha i suoi pro e contro. Le persone famose hanno già un seguito, quindi il lancio di un nuovo business è più semplice. Tuttavia, il successo dipende dalla qualità del prodotto e dalla strategia aziendale.

Come "leonessa originale", ha concluso molti accordi importanti. Quali sono quelli che le rimangono più impressi?

Williams: Diversi accordi hanno un posto speciale nel mio cuore. Alcuni per il loro successo, altri per le sfide che hanno presentato. Ogni accordo racconta una storia e sono orgogliosa di tutti. BitterLiebe è uno di quelli che rimane vivido nella mia memoria. I fondatori avevano potenziale e il loro concetto innovativo di ridurre la voglia di zucchero con sostanze amare mi ha attirato subito. Non ho avuto bisogno di pensarci troppo su per questo accordo.

Un altro accordo che continua a catturare la mia attenzione è mellow Noir. Questo ingrediente a base di caffè progettato per migliorare la salute della pelle e ridurre le rughe e il gonfiore è un game-changer in Germania. Si rivolge a un mercato di nicchia che rimane relativamente inesplorato in Germania, presentando una sfida affascinante.

Dopo la sua pausa da "DHDL", intende affrontare il suo ruolo di "leonessa" in modo diverso?

Williams: Anche se ho fatto una pausa nella scorsa stagione, sono rimasta attiva come investitore. Ho lavorato a stretto contatto con nuove startup e ho investito in aziende promettenti durante questo periodo. Questa fase mi ha permesso di capire meglio le dinamiche all'interno del settore delle startup e di affinare la mia metodologia.

Negli ultimi due anni, il mondo ha subito notevoli cambiamenti, in particolare nel marketing digitale. Nuovi algoritmi e piattaforme social come TikTok hanno rivoluzionato il panorama, democratizzando l'accesso e la portata. Questi progressi hanno influenzato anche la nostra organizzazione. Anche se i miei valori rimangono immutati, abbiamo evoluto strategicamente per dare maggiore importanza a una solida strategia multicanale, con un focus particolare sulla nostra presenza digitale. Non vedo l'ora di tornare a "The Lion's Den" per supportare e guidare imprenditori innovativi. Il mio approccio rimane lo stesso - porto la stessa passione e competenza che mi hanno sempre contraddistinta.

Da quando ha partecipato a programmi come "The Masked Singer" e "Let's Dance" insieme a "DHDL", se potesse scegliere un altro programma televisivo attuale, quale sarebbe?

Williams: Ci sono molti formati interessanti, ma sono attratta da quelli che mi risuonano a livello personale, offrendo opportunità di apprendimento e crescita. Tuttavia, ho un debole per i programmi di cucina. Mi piacerebbe fare l'esperienza di lavorare come sous-chef per uno chef di fama, permettendomi di assorbire la sua guida. Mi piace eseguire i compiti piuttosto che guidare, trovando questo ruolo interessante. Inoltre, apprezzo i programmi ben prodotti di empowerment delle persone.

Leggi anche: