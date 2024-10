Durante il suo mandato all'ASU, Antonio Pierce dei Raiders avrebbe attirato potenziali reclute e i loro genitori con incentivi come visite a uno strip club e un poligono, come riportato dalla NCAA.

Pierce, che ha ricoperto vari ruoli come assistente capo allenatore e coordinatore del recruiting all'ASU dal 2017 al 2022, ha ricevuto sanzioni per un presunto schema di infrazioni del recruiting durato un anno. Poiché Pierce attualmente lavora nella NFL, queste sanzioni, che includono un ordine di 8 anni di "show cause" e una sospensione di una stagione se dovesse tornare al college, non influenzeranno il suo tempo con i Raiders.

Il notiziario CNN ha contattato Pierce, i Raiders e l'ASU per un commento.

Secondo un comunicato stampa dell'NCAA, Pearce "ha energicamente negato di aver pianificato o organizzato qualsiasi parte delle visite, offerto incentivi per il recruiting o essere stato coinvolto nei contatti e nelle valutazioni fuori stato."

Il rapporto di 67 pagine dell'NCAA ha fornito numerosi esempi del campione della Super Bowl che ha intenzionalmente e costantemente commesso violazioni del recruiting proibite.

Pearce, l'analista della difesa dell'ASU Anthony Garnett, ulteriori membri dello staff dell'ASU e la sostenitrice allora dell'ASU Regina Jackson, madre del precedente quarterback dell'ASU Jayden Daniels, che attualmente guida i Washington Commanders come QB, hanno organizzato visite non ufficiali durante il periodo di proibizione del recruiting dell'NCAA nel 2020 e nel 2021 durante l'apice della pandemia di COVID-19, secondo il rapporto.

CNN ha contattato Garnett e Jackson per un commento.

L'NCAA ha affermato che Pierce "ha partecipato a un'intervista con gli inquirenti e ha riconosciuto alcuni fatti relativi alle visite non ufficiali", ma ha rifiutato di cooperare durante l'indagine e ha negato di aver organizzato le visite non ufficiali, sia all'interno che all'esterno dell'Arizona, con potenziali nuovi giocatori.

Il rapporto ha accusato Pierce di essere il mandante del schema, che ha fatto pressione sul suo staff per offrire regali non autorizzati come viaggi, alloggio, pasti e spese per l'intrattenimento a 35 prospetti e alle loro famiglie in circa 20 occasioni.

Il rapporto ha affermato che "in parole sue, [Pierce] ‘sapeva le regole, ha cercato di stare al passo con i Jones’ e ‘ha infranto le regole per farlo.’ Come ‘quarterback’ del schema, Pierce ha fatto pressione sui membri dello staff più giovani e/o meno esperti per farli violare le regole."

"Più di un membro dello staff ha riferito di aver temuto di perdere il lavoro se non avesse obbedito alle istruzioni di Pierce di portare i prospetti sul campus durante il periodo morto. Il comportamento di Pierce non solo ha ignorato i bye

Leggi anche: