Durante il sonno, la capacità del cervello di assorbire e memorizzare nuovi ricordi viene rinvigorita grazie a un particolare metodo, come hanno rivelato un gruppo di ricercatori dell'Università di Cornell. I loro risultati, pubblicati sulla rivista "Science", indicano che parti specifiche dell'ippocampo diventano inattive durante il sonno profondo. Questa inattività consente ai neuroni di sottoporsi a un reset, che potrebbe potenzialmente permettere al cervello di riciclare le stesse risorse e neuroni per nuove opportunità di apprendimento il giorno successivo, ha dichiarato la neurobiologa Azahara Oliva in una dichiarazione dell'università.

L'ippocampo, una struttura a forma di cavalluccio marinaio dentro il cervello, è responsabile del passaggio dei contenuti della memoria a breve termine nella memoria a lungo termine, principalmente durante il sonno. I ricercatori erano perplessi su come le persone potessero continuare ad apprendere cose nuove per tutta la vita senza esaurire tutti i loro neuroni.

Il ruolo della regione centrale

L'ippocampo è suddiviso in tre aree, note come C1, C2 e C3. Anche se C1 e C3 sono state studiate approfonditamente e si è scoperto che influenzano significativamente l'elaborazione della memoria in termini di tempo e spazio, la funzione di C2 era sconosciuta. Il team di ricerca guidato da Oliva sembra aver colmato questo vuoto con il loro studio attuale.

Per condurre la loro ricerca, i ricercatori hanno impiantato elettrodi nell'ippocampo dei topi, consentendo loro di osservare l'attività neuronale nel cervello degli animali durante i periodi di apprendimento e sonno. "Abbiamo identificato altri stati di sonno all'interno dell'ippocampo dove tutto è silenzioso", ha detto Oliva. "Le regioni precedentemente molto attive CA1 e CA3 diventano improvvisamente calme. È un reset dei ricordi. Questo stato è generato dalla regione centrale, CA2".

Il ruolo dei neuroni piramidali

I neuroni piramidali sono considerati i neuroni attivamente funzionanti essenziali per compiti come l'apprendimento. Al contrario, i neuroni interni, che hanno diversi sottotipi, erano stati pensati per regolare diverse vie neurali. I ricercatori hanno scoperto che ci sono circuiti paralleli nel cervello che sono manipolati da due tipi di neuroni interni - uno che amministra la ritenzione della memoria e l'altro che favorisce i reset della memoria.

Queste nuove scoperte consentono una migliore comprensione dell'importanza del sonno umano e animale, nonché della natura dinamica della memoria, secondo Oliva. Il team di ricerca è ottimista sul fatto che questi risultati potrebbero potenzialmente aiutare nell'ampliamento della memoria, ad esempio per le persone con l'Alzheimer, e potrebbe addirittura contenere la chiave per cancellare i ricordi traumatici nelle persone che soffrono di disturbo da stress post-traumatico.

