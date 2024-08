Durante il periodo di migrazione, le specie di uccelli si dirigono verso sud.

L'autunno bisbiglia il suo arrivo, mentre l'estate inizia a congedarsi. I punti di sosta per gli uccelli migratori sono pieni di viaggiatori piumati, che si preparano per il loro viaggio verso sud. Pionieri di questa annuale esodo: le rondini e le rondoni.

Ufficialmente, l'estate finisce il 22 settembre, ma gli uccelli migratori precoci dalla Germania hanno già iniziato il loro viaggio verso sud. I principali partecipanti a questa spedizione sono le rondini, secondo Thomas Norgall, membro dell'associazione tedesca per la conservazione dell'ambiente e della natura (BUND) dell'Assia.

Questi residenti temporanei della Germania rimangono solo per alcuni mesi all'anno per nidificare, dopodiché tornano ai loro territori di svernamento a sud del Sahara. A causa del riscaldamento globale, stanno anticipando il loro arrivo di una settimana o due e ritardando la loro partenza verso l'Africa.

"Le rondini sono veri acrobati del cielo," dice Norgall, esperto di conservazione della natura del BUND. "Vivono, mangiano e si riproducono mentre volano. Il loro cibo consiste esclusivamente di insetti volanti."

Mentre le rondini condividono schemi di volo simili a quelli delle rondini e tecniche di caccia, non sono parenti. Le rondini sono uccelli cantori melodiosi, mentre le rondini appartengono all'ordine delle rondini. "Anche le prime rondini stanno intraprendendo il loro viaggio verso sud," continua Norgall.

Nel frattempo, anche i cicogni si stanno riunendo per la loro migrazione congiunta verso i loro habitat invernali del sud. "Ne puoi vedere di più ora che anche i giovani si sono uniti," spiega l'esperto del BUND. Tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici, alcuni cicogni optano per rimanere in Germania durante l'inverno. Costruiscono i loro nidi sui comignoli, sui tetti, sui pali e sulle torri delle chiese, e la loro dieta consiste principalmente di topi, vermi e insetti.

Despite the early arrival of swifts due to global warming, other migratory birds like storks are still following their traditional scheduling. These storks, with their young joining the exodus, create a sight to behold as they prepare to leave for their winter homes.

Mentre l'autunno prende lentamente ma certamente il sopravvento, altre specie migratorie iniziano a prepararsi anch'esse, seguendo diligentemente i modelli dei loro antenati in questa migrazione di massa annuale.

