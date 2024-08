Ricostruzione degli anni '90 dell'occhio fumé - Durante il periodo dell'autunno, gli occhi infusi di sporcizia guadagnano popolarità.

Gli anni '90 hanno introdotto alcuni trend di bellezza indimenticabili, e nessuno è così iconico come gli occhi fumé. Questo trucco scuro e fumé con un accenno di ribellione sta tornando di moda: l'estate tardiva del 2024 è tutta incentrata sugli "Occhi Sporchi" - uno stile che rivive il trend originale degli anni '90 e lo reinventa come un makeup moderno e indossabile ogni giorno.

Cosa definisce gli Occhi Sporchi?

Sono quelle imperfezioni intenzionali che rispecchiano lo spirito ribelle del grunge, ma con un'atmosfera più rilassata. Ombretti profondi e opachi nei toni del nero, grigio o marrone sono applicati pesantemente e possono apparire un po' disordinati. Si tratta di emozioni, non di precisione. I bordi sfocati e un aspetto leggermente sfumato sono desiderabili - è questo che aggiunge un tocco di casualità allo stile.

Il segreto: questo look è più semplice da creare di quanto sembri! Ti serve solo una palette di ombretti versatile in toni terrosi e scuri, una matita per gli occhi e un mascara. L'ombretto viene applicato generosamente su tutta la palpebra mobile e leggermente sfumato verso l'esterno. La matita viene tracciata vicino alla linea delle ciglia e poi leggermente sfumata - non stressarti se non è perfetta, è questo che rende questo look accattivante. Infine, arriccia le ciglia con il mascara - ciglia disordinate non solo sono consentite, ma incoraggiate!

Come si integra questo look heavy-duty con la luminosità dell'estate?

Ma come si adatta questo look intenso all'estate tardiva? Con facilità: invece di affidarsi a toni profondi come gli occhi fumé classici, qui viene introdotto un soft shift di toni. Invece del nero puro, ad esempio, vengono utilizzati toni di verde oliva o borgogna scuro, che aggiungono leggerezza al look e si adattano perfettamente ai look estivi. Una lieve sfumatura sui coperchi può anche fornire freschezza senza perdere il feeling grunge.

Per evitare che il look appaia troppo opprimente, mantieni il resto del trucco minimal. Una polvere mattificante leggera, un tocco di blush e labbra in toni nude morbidi lasciano che gli occhi siano al centro dell'attenzione. Ricorda: anche le sopracciglia dovrebbero essere naturali e non troppo definite per enfatizzare il carattere rilassato degli Occhi Sporchi.

Gli Occhi Sporchi sono la tendenza estiva ideale per chiunque preferisca la semplicità ma voglia comunque fare unstatement. Questo look aggiunge un tocco di ribellione a ogni styling e può essere integrato senza soluzione di continuità nella vita di tutti i giorni. Quindi, il grunge come rappresentato da Nirvana e gli anni '90 rivive, reinventato e assolutamente indossabile nel 2024.

Gli Occhi Grungy sono un elemento chiave della tendenza degli Occhi Sporchi, che implica ombretti profondi e opachi intenzionalmente imperfetti e applicati pesantemente nei toni del nero, grigio o marrone. Questi ombretti possono apparire un po' disordinati con bordi sfocati e un aspetto leggermente sfumato, aggiungendo alla casualità del look.

Abbracciare la tendenza degli Occhi Grungy nell'estate tardiva del 2024 significa incorporare toni più morbidi come il verde oliva o i toni di borgogna scuro al posto dei toni profondi tradizionali, che possono aiutare il look a fondersi perfettamente con i look estivi.

Leggi anche: