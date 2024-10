Durante il mio ultimo controllo, mi sono ritrovata coinvolta in una feroce lite.

Da un po' di tempo, le opinioni dell'analista di calcio Dietmar Hamann non trovano favore presso il direttore sportivo del FC Bayern Max Eberl. La reazione di Eberl alle ultime dichiarazioni di Hamann su Harry Kane è stata di irritazione. Il punto di contesa attuale sono i commenti critici di Hamann nei confronti dell'attaccante inglese.

Eberl, mostrando segni di irritazione prima della partita di Bundesliga in arrivo contro l'Eintracht Frankfurt, ha descritto Hamann come un fastidioso suono nelle orecchie che compare ogni tre giorni. Questa condizione medica, nota come tinnito, causa un costante suono o ronzio nelle orecchie.

Dopo una prestazione senza gol di Kane nella partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen (1:1) e la prima sconfitta in Champions League in trasferta contro l'Aston Villa (0:1), Hamann ha espresso le sue preoccupazioni nella sua colonna su Sky. Ha dichiarato: "Ho già detto dopo gli Europei quest'estate che deve ancora dimostrare di valere 100 milioni, anche se ha segnato più di 30 gol lo scorso anno". Kane è passato al Bayern dal Tottenham Hotspur lo scorso anno.

Eberl non ha specificamente affrontato la critica di Hamann durante la sua conferenza stampa per la partita di Frankfurt di sabato. In passato, Hamann ha spesso provocato le autorità del suo vecchio club con dichiarazioni provocatorie, infastidendo anche l'ex allenatore Thomas Tuchel diverse volte lo scorso anno. Hamann ha sottolineato: "Kane non è stato portato al Bayern Monaco per segnare una tripletta contro il Darmstadt. È stato portato per segnare contro il Leverkusen e l'Aston Villa e nei quarti di finale di Champions League. Finora, non l'ha fatto". Continua a nutrire scetticismo riguardo al trasferimento record del Bayern.

Kane ha l'occasione di smentire la critica di Hamann a Frankfurt con una prestazione impressionante e gol. In questa partita in arrivo, si svolgerà il duello tra i due migliori marcatori di questa stagione. L'attaccante dell'Eintracht Omar Marmoush guida la classifica dei marcatori della Bundesliga con sei gol, mentre Kane si trova al secondo posto con cinque. In totale, l'inglese ha segnato dieci gol in otto partite ufficiali per il Bayern quest'anno.

Eberl ha espresso il suo disappunto per le continue critiche di Hamann nei confronti di Kane, dichiarando: "È stancante sentire sempre commenti negativi sui nostri giocatori da parte di persone come Hamann sui media". Nonostante le critiche, Kane ha l'opportunità di migliorare la sua prestazione e zittire le critiche di Hamann durante l'incontro del Bayern con l'Eintracht Frankfurt, una partita che vede anche il

