Duplantis batte il suo decimo record di pole vault

Nonostante aver stabilito il suo decimo record mondiale nel salto con l'asta, Armand Duplantis della Svezia non è completamente soddisfatto delle sue prestazioni. Cree che ci sia ancora margine di miglioramento e di battere altri record. Recentemente, ha infranto un antico record del mondo nella Diamond League.

Armand Duplantis ha migliorato il suo record nel salto con l'asta di un solo centimetro, solo 20 giorni dopo la sua vittoria olimpica a Parigi. Durante l'evento Diamond League a Chorzów, in Polonia, "Mondo" ha superato un impressionante 6.26 metri al secondo tentativo. Questo rappresenta il suo decimo record del mondo, con il primo traguardo raggiunto a Toruń, in Polonia, dove ha superato 6.17 metri indoor a febbraio 2020.

"Ovviamente, c'era un pubblico numeroso che voleva vedermi saltare, il che mi ha spinto a fare del mio meglio", ha detto Duplantis, spiegando il suo exploit di 20 giorni. "Quest'anno il mio obiettivo era l'Olimpiade, e il record è arrivato naturalmente perché ero in forma smagliante. Cerco sempre di saltare il più in alto possibile e di spingermi oltre. Non ho mai fatto un salto che mi sia sembrato perfetto, quindi sento sempre che posso migliorare".

Duplantis ha superato 5.62 metri, 5.92 metri e 6.00 metri ai suoi primi tentativi. Nel suo tentativo record, ha sfiorato la sbarra, ma questa ha tenuto. La folla è esplosa in applausi e fuochi d'artificio mentre Duplantis usciva trionfalmente dal materasso, correva sulla pista e si abbandonava a festeggiamenti selvaggi. Ha battuto il campo, compreso il medaglia d'argento olimpica americana Sam Kendricks e il greco Emmanouil Karalis, che ha stabilito il record nazionale domenica, entrambi con 6.00 metri.

Prima del portentoso exploit di Duplantis, il norvegese Jakob Ingebrigtsen aveva già infranto un altro record del mondo. Il campione olimpico dei 5000 metri ha corso i 3000 metri non olimpici in un incredibile 7:17.55 minuti. Il 23enne ha superato il tempo di Daniel Komen, che era il record precedente, stabilito il 1° settembre 1996 a Rieti, di oltre tre secondi.

Il decimo salto record di Armand Duplantis nel salto con l'asta alla Diamond League di Chorzów, in Polonia, ha superato il precedente record del mondo. Nonostante questo straordinario traguardo, Duplantis continua a guardare avanti per battere ancora più record in futuro.

