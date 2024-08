- Dune porta alla pericolosa situazione di due bambini tedeschi

In Danimarca, due giovani ragazzini provenienti dalla Germania si sono trovati in una situazione grave dopo essere stati travolti da una duna. Secondo le notizie di lunedì, questi ragazzi, di nove e dodici anni, stavano scavando in una duna mentre trascorrevano le vacanze con le loro famiglie nella regione del Nord Jutland, quando la duna ha ceduto.

I ragazzi sono stati apparentemente sepolti sotto la sabbia per circa 40 minuti, mentre i bagnanti cercavano invano di liberarli. Alla fine, sono stati trasportati in elicottero in un ospedale. Si è detto che lottavano per le loro vite.

Le dune instabili della Danimarca

Nella parte sud-ovest dello Jutland, un altro giovane ha vissuto un'esperienza altrettanto spaventosa quando una duna lo ha sepolto. Tuttavia, è stato salvato rapidamente e non ha riportato ferite. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno indebolito le dune.

I servizi di soccorso del Nord Jutland hanno avvertito i turisti di fare attenzione intorno alle dune. Consigliano di non avventurarsi fuori dai sentieri segnalati, di tenere d'occhio i bambini, di evitare le dune ripide e di evitare di scavare buchi nelle dune.

L'incidente spaventoso è avvenuto nella stessa regione del Nord Jutland dove i giovani ragazzi stavano trascorrendo le vacanze. Nonostante l'avvertimento, alcuni visitatori continuano a ignorare i consigli dei servizi di soccorso del Nord Jutland.

