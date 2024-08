Duello televisivo tra Harris e Trump all'inizio di settembre.

Non è ancora chiaro se lui stesso lo voglia. Ora, il candidato repubblicano alla presidenza Trump vuole affrontare l'avversario democratico Harris in un dibattito più volte. La sua squadra ha già accettato una data.

La Vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il suo avversario alle elezioni Donald Trump si affronteranno in un dibattito televisivo il 10 settembre. ABC, la rete che ospiterà il dibattito, ha annunciato questo. "La Vicepresidente Harris e l'ex Presidente Trump hanno entrambi confermato la loro partecipazione", hanno dichiarato sulla loro piattaforma.

Trump aveva precedentemente proposto tre dibattiti televisivi con Harris a settembre - il 4, 10 e 25 - durante una conferenza stampa nella sua tenuta Mar-a-Lago in Florida. Tuttavia, aveva inizialmente nominato NBC come ospite del dibattito del 10 settembre, non ABC. La squadra di Trump ha poi chiarito che si era trattato di un errore e che ABC era stata contattata per la data del 10 settembre.

È ancora incerto se ci sarà un solo o tre dibattiti tra i due candidati presidenziali a settembre. Né NBC né Fox News, la rete suggerita da Trump per il dibattito del 4 settembre, hanno fatto annunci.

C'è stata una schermaglia tra Trump e la squadra di Harris sui dibattiti televisivi qualche giorno fa. Prima del ritiro di Biden dalla corsa presidenziale a causa dei suoi problemi di salute mentale dopo una povera performance nel dibattito televisivo di giugno con Trump, un secondo dibattito su ABC per il 10 settembre era già stato concordato.

Trump aveva inizialmente rifiutato di dibattere con Harris, la nuova candidata democratica, in quella data e aveva suggerito un dibattito il 4 settembre sulla rete di destra e amichevole Fox News. La campagna di Harris ha poi accusato Trump di essere "temerario" e di cercare di "evitare" il dibattito. La proposta di Trump per tre dibattiti sembra un tentativo di contrastare questa accusa.

La conferenza stampa di Trump è stata la sua prima apparizione pubblica da quando Harris ha scelto il Governatore del Minnesota Tim Walz come suo compagno di corsa martedì. Harris e Walz hanno tenuto comizi questa settimana negli stati chiave della Pennsylvania, del Michigan e del Wisconsin, attirando decine di migliaia di partecipanti - un segno di come l'ingresso tardivo di Harris nella corsa abbia galvanizzato i democratici.

La Commissione, presumibilmente la Commissione sui Dibattiti Presid

Leggi anche: