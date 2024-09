Due vittime nell'assalto a Lviv

A Lviv, città occidentale dell'Ucraina, almeno due vite sono state reclamate dagli attacchi aerei russi (secondo gli aggiornamenti alle 06:17 e 05:29). Un totale di diciannove persone è rimasta ferita, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, tramite Telegram.

06:53 L'Ucraina cerca ulteriore aiuto per il settore agricolo e lo sminamentoL'Ucraina sta cercando ulteriore aiuto per il revitalizzazione del suo settore agricolo e per la rilevazione e la rimozione delle mine. Questa informazione proviene dal quotidiano tedesco "Rheinische Post" di Düsseldorf, che cita una risposta del governo tedesco a un'inchiesta dell'Unione, accessibile al giornale. L'attenzione è su un programma di finanziamento per le aree agricole vicine alla linea del fronte. "Il governo tedesco sta valutando il possibile sostegno", afferma il giornale. Ad esempio, potrebbe essere necessario fornire un bonus per la sicurezza del personale. L'Ucraina ha anche richiesto un'estensione di un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per la consegna di generatori e assistenza per lo sminamento nelle aree vicine alla linea del fronte, secondo il governo tedesco. Il Ministero federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo è già coinvolto in un progetto per la rilevazione e lo sminamento in diverse località.

06:17 Lviv: incendio segue l'attacco dei droni Shahed russiUn incendio è scoppiato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv, in Ucraina, a seguito degli attacchi aerei russi (come riportato nell'aggiornamento alle 05:29). Questa informazione è stata condivisa da Maksym Kosyzkyj, governatore della regione di Lviv, tramite Telegram. Inoltre, due edifici scolastici sono stati danneggiati, diverse finestre sono state rotte e i vetri sono sparsi per le strade. Kosyzkyj riferisce che sono stati utilizzati diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. I servizi di emergenza sono presenti e le scuole interessate rimangono chiuse, secondo il sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, tramite Telegram. Almeno sei persone, tra cui un bambino di dieci anni, sono rimaste ferite. Nonostante la sua posizione lontana dalla linea del fronte orientale, Lviv è stata presa di mira diverse volte dallo inizio della guerra.

05:29 Kyiv subisce una seconda ondata di attacchi aerei russiKyiv sta subendo una seconda ondata di attacchi aerei russi. I servizi di emergenza sono operativi. I testimoni riferiscono di diverse esplosioni ai margini di Kyiv, che suggeriscono l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Contestualmente, l'esercito annuncia un attacco con droni alla città ucraina occidentale di Lviv, vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è sotto difesa aerea, secondo l'aeronautica ucraina su Telegram. La Polonia attiva i suoi e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per garantire la sicurezza dello spazio aereo in risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio russi, come annunciato dal Comando operativo delle Forze armate polacche.

04:35 Biden promette all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aereaDopo l'attacco devastante della Russia alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno fermamente questo attacco brutale", ha dichiarato. Washington continua ad aiutare militarmente Kiev, "compreso il fornire sistemi di difesa aerea e capacità essenziali per proteggere i confini dell'Ucraina". Zelensky ha rinnovato la sua richiesta ai alleati occidentali di fornire rapidamente all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e di autorizzare l'uso delle armi a lungo raggio consegnate per gli attacchi sul territorio russo dopo l'attacco, in cui almeno 51 persone hanno perso la vita.

02:52 Un altro attacco con droni su KyivLa Russia ha lanciato un altro attacco con droni su Kyiv. Le unità ucraine di difesa aerea stanno cercando di contrastare gli attacchi ai margini di Kyiv, come riportato dall'esercito ucraino su Telegram. Non sono ancora disponibili informazioni sul numero di droni utilizzati e sui possibili danni. Questo attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei russi su Kyiv che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Zelensky: vuole mantenere il controllo sulla regione di KurskL'Ucraina vuole mantenere i territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando il leader russo Putin non accetterà di trattare, dice il presidente Zelensky in un'intervista con il broadcaster statunitense NBC News. L'occupazione di queste regioni è un elemento importante del "piano di vittoria" dell'Ucraina, aggiunge Zelensky. In generale, l'Ucraina non richiede territori russi. Zelensky non specifica se sta valutando la conquista di ulteriori territori russi. L'operazione di Kursk è stata mantenuta altamente riservata, anche il presidente degli Stati Uniti Biden non ne è stato informato.

00:47 I ministri ucraini si dimettono in vista di un rimpasto di governoQuattro ministri, tra cui la vice ministro degli Affari europei Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari strategici Oleksandr Kamyshin, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets, si sono dimessi in vista di un rimpasto di governo ucraino. Non è ancora chiaro se i quattro ministri assumeranno altri incarichi di alto livello. "Come promesso, un importante rimpasto di governo è previsto per questa settimana", spiega David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti e il giorno successivo un giorno di nomine", annuncia Arakhamia, considerato un alleato stretto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

11:16 Dopo l'attacco missilistico su Poltava, Zelensky chiede l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggioDopo l'attacco missilistico russo letale su Poltava, il presidente ucraino Volodymyr chiede l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi sarebbero resi inefficaci se potessimo distruggere i punti di lancio degli aggressori dove si trovano, insieme ai campi d'aviazione militari e alla loro logistica", rivela nel suo messaggio video quotidiano. Secondo le sue dichiarazioni, il bilancio delle vittime a Poltava è salito a 51 e i feriti sono 271. Ci sono ancora persone sepolte sotto le macerie.

20:06 Zelensky Licenzia un Altro Alto FunzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky licenzia Rostyslav Shurma, primo vicecapo dell'ufficio presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. Nel frattempo, il presidente del parlamento annuncia le dimissioni di Olha Stefanishyna, che sta servendo come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. In precedenza, diversi altri ministri avevano rassegnato le dimissioni. Il presidente Volodymyr Zelensky giustifica i cambiamenti, dicendo che servono a rafforzare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati necessari."

here.

qui.

19:42 Giornalista di ntv a Poltava: "I residenti hanno descritto un momento altamente allarmante"L'Ucraina assiste a uno dei raid aerei più intensi durante la guerra. Si segnalano numerosi morti e centinaia di feriti. Il reporter di ntv Kavita Sharma è presente sulla scena e descrive un'atmosfera "molto tesa" e come i locali hanno vissuto l'attacco con i missili.

19:25 L'Ucraina Accusa la Russia di Esecuzione di POWsL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi dell'omicidio di altri POWs. Sono state avviate indagini sulla morte di tre ucraini nella zona di Torez della regione di Donetsk, come rivelato dall'agenzia sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a terra a faccia in giù e li hanno sparati subito alla schiena", informa l'agenzia, citando video in circolazione online.

here.

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedenti qui.

Il conflitto ucraino continua ad aggravarsi con aree civili a Lviv prese di mira, come dimostrano i 2 morti e i 19 feriti a causa degli attacchi aerei russi, come riferito da Maksym Kosyzkyj. In risposta a questi attacchi, l'Ucraina cerca ulteriore aiuto dalla Germania per aiutare a rivitalizzare il suo settore agricolo e rimuovere le mine vicino alla linea del fronte.

Despite Russia's denials, the Ukraine continues to accuse Russian forces of executing prisoners of war, as seen in the killing of three Ukrainians in the Torez area of the Donetsk region, where they were shot in the back while surrendering.

Leggi anche: