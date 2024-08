- Due veicoli si sono scontrati, causando gravi danni ai rispettivi operatori.

In un incidente avvenuto nella zona della Baviera di Haßberge, entrambi i conducenti hanno riportato ferite gravi. Secondo i documenti della polizia, sono stati trasportati in un ospedale. Un 18enne, per ragioni ignote, ha improvvisamente sbandato nella corsia opposta a Ebelsbach di venerdì, urtando un veicolo in arrivo guidato da un 72enne. I passeggeri si sono trovati intrappolati nei loro veicoli e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il danno finanziario stimato è stato di circa 11.000 euro.

Le indagini sull'incidente di Haßberge sono proseguite e sono state aggiunte le seguenti informazioni al rapporto. Le autorità hanno deciso di rilasciare ulteriori dettagli sull'incidente, compresi i resoconti delle parti coinvolte.

