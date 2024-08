- Due veicoli si allontanano dall'autostrada A20, causando cinque feriti.

Sulla A20 vicino a Tessin, due veicoli sono usciti di strada a breve distanza l'uno dall'altro. Cinque persone hanno riportato ferite lievi negli incidenti che si sono verificati nel distretto di Rostock in una sera di mercoledì, come hanno riferito le autorità il giorno successivo. Uno dei veicoli si è fermato in un campo adiacente, mentre l'altro è andato a sbattere contro una barriera poco dopo.

I servizi di emergenza hanno trasportato i feriti, di età compresa tra 7 e 55 anni, in un ospedale. Durante le operazioni di soccorso, la A20 è stata chiusa momentaneamente nella corsia orientale per alcune ore.

Le cause dei due veicoli che hanno lasciato l'autostrada non erano inizialmente chiare. Le autorità stanno valutando un possibile collegamento con le condizioni meteorologiche, come ha dichiarato un rappresentante interrogato in merito. La pioggia intensa e una tempesta hanno reso difficile la guida nella regione settentrionale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore in quel mercoledì, causando temporaneamente difficoltà ai conducenti.

Le autorità stanno indagando se le condizioni meteorologiche, comprese la pioggia intensa e la tempesta, abbiano contribuito ai due incidenti sulla A20. Nonostante la chiusura della corsia orientale per alcune ore, il traffico è ripreso non appena le persone ferite sono state trasportate in sicurezza negli ospedali.

