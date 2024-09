- Due veicoli in fiamme, anche l'area adiacente si accende.

In una serata di mercoledì nel distretto di Neu-Hohenschoenhausen a Berlino, un incendio ha distrutto due veicoli. Le fiamme hanno poi divorato un giardino adiacente, come hanno riferito le autorità. Per fortuna, non ci sono state vittime. Le cause di questo incendio e il suo contesto sono attualmente avvolti nel mistero.

Il giardino adiacente, purtroppo trasformato in un'area verde carbonizzata, era un luogo popolare per i residenti del posto. Nonostante i danni, l'area verde è rimasta una risorsa preziosa per la comunità, offrendo uno spazio tranquillo per il relax e il tempo libero.

