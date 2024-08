Due uomini uccisi nella località balneare di Zingst

In un pittoresco paese costiero sul Mar Baltico, vengono sparati colpi di notte. Due giovani uomini rimangono feriti, uno dei quali lotta per la vita. Il colpevole è ancora a piede libero e il movente resta sconosciuto.

A Zingst, località balneare del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, si è verificato un incidente di sparatoria in cui due uomini sono rimasti gravemente feriti. I colpi sono stati sparati poco dopo la mezzanotte, secondo la polizia. Un 25enne si trova in condizioni critiche e un 24enne è stato gravemente ferito. Entrambi sono stati portati in ospedale, con il 25enne trasportato in elicottero.

Le indagini preliminari suggeriscono che i colpi siano stati sparati da un'auto in transito. Sono stati sparati diversi colpi contro un piccolo gruppo di persone nella Strandstraße. Secondo l'"Ostsee-Zeitung", i colpi sono stati sparati vicino alla Zingst Seabrücke.

Il movente resta ignoto. La polizia e la Procura della Repubblica di Stralsund stanno indagando per sospetto tentato omicidio. Le vittime sono cittadini tedeschi. Zingst è una popolare meta turistica nota per le sue spiagge.

