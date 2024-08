Due uomini picchiano brutalmente dei senzatetto.

In città di Aschaffenburg, in Baviera, due giovani sono sospettati di aver picchiato un uomo senza fissa dimora di 48 anni per almeno mezz'ora. Si sospetta anche che abbiano preso a calci la vittima e abbiano filmato l'aggressione con i loro telefoni, ha riferito la Procura della Repubblica di Aschaffenburg e la polizia di Würzburg. I due sospetti sono ora in custodia.

Si tratta di un tedesco di 20 anni e uno di 21. Secondo i resoconti, un residente ha chiamato la polizia all'alba della domenica dopo aver sentito grida di aiuto. Gli agenti hanno poi trovato i due giovani nel centro della città mentre picchiavano l'uomo di 48 anni che giaceva a terra. Gli ufficiali sono intervenuti, hanno sottoposto e ammanettato i sospetti.

L'uomo di 48 anni era gravemente ferito e a malapena cosciente, secondo quanto riferito. Un paramedico è stato chiamato, che si è occupato di lui e lo ha portato in ospedale. Le indagini preliminari suggeriscono che i due sospetti avevano bevuto alcol e avevano picchiato la vittima con pugni e calci per almeno mezz'ora. Era stato ferito, tra gli altri luoghi, alla testa.

I due, un 20enne e un 21enne, sono stati arrestati provvisoriamente sulla scena del crimine, hanno riferito gli investigatori. Sono state prelevate loro delle campioni di sangue e i loro telefoni sono stati sequestrati. Hanno trascorso la notte in cella di sicurezza.

I due sono stati quindi portati davanti al giudice su richiesta della procura, che ha ordinato il loro arresto. C'è un forte sospetto di lesioni personali gravi, è stato riferito. La polizia criminale sta ora indagando sul background del crimine e su come si è svolto.

Durante l'interrogatorio, i sospetti hanno ammesso di aver consumato altre bevande alcoliche prima dell'aggressione. Dopo il loro arresto, gli investigatori hanno scoperto video dell'aggressione sui loro telefoni sequestrati.

