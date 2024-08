- Due uomini in un taxi catturati con un chilo di marijuana.

Wertheim/Gaukönigshofen (dpa) - Due uomini della Baviera in un taxi sono stati fermati in Baden-Württemberg con 2,5 chilogrammi di marijuana. I sospetti, il conducente e il passeggero, di 24 e 26 anni, sono in custodia, come annunciato dalla procura.

La polizia ha notato il taxi mentre entrava nel parcheggio di un'area di sosta a Wertheim nel distretto del Main-Tauber. Lì, gli agenti hanno controllato il veicolo e hanno inizialmente rilevato l'odore di cannabis. Gli uomini sembravano sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Oltre alla grande quantità di marijuana, gli agenti hanno trovato anche una piccola quantità di cocaina, una somma a quattro cifre in contanti e un bastone.

Due agenti di polizia sono rimasti feriti durante una perquisizione

Uno dei due uomini è un tassista professionista. Tuttavia, il tassametro era spento, suggerendo che si trattasse di un viaggio privato, secondo un portavoce della procura.

Durante le successive perquisizioni domiciliari a Gaukönigshofen in Baviera, sono state sequestrate anche piccole quantità di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni di venerdì, due agenti di polizia sono rimasti lievemente feriti nel tentativo di aprire a forza una porta di vetro.

La grande quantità di marijuana e la piccola quantità di cocaina trovate nel taxi indicano un presunto coinvolgimento in crimini legati alle droghe. Le perquisizioni a Gauköningshofen hanno portato al sequestro di ulteriori piccole quantità di sostanze stupefacenti.

Leggi anche: