- Due uomini in tribunale dopo la rapina di un negozio di gioielli.

Dopo una rapina in una gioielleria nel centro di Hannover, si tiene un nuovo processo. Mercoledì (ore 8:45), due uomini di 19 e 23 anni compariranno in tribunale per tentato omicidio, come annunciato dal tribunale regionale di Hannover. Si presume che il 19enne, insieme a un complice già condannato, abbia fatto irruzione nel negozio e abbia sparato al gioielliere, colpendolo una volta. Il 23enne è accusato di aver reclutato i due giovani per la rapina. Il complice 20enne è stato condannato a sette anni di detenzione minorile in febbraio.

Il 11 luglio 2023, i due uomini avrebbero distrutto le vetrine della gioielleria con un martello, saccheggiato il negozio e sparato a un dipendente di 39 anni, causandone ferite potenzialmente letali. I colpevoli sono fuggiti con il bottino, diverse catene d'oro, su biciclette per donne. Molti passanti hanno assistito alla fuga. Il presunto sparatore, che nel frattempo era fuggito all'estero, si è costituito circa sette mesi dopo. La polizia ha arrestato il complice circa due mesi dopo la rapina. Sono previsti dieci giorni di processo in totale.

Il processo contro i due uomini per l'incidente della gioielleria si terrà presso il tribunale di primo grado di Hannover. Dopo essere stato accusato di aver reclutato i giovani per la rapina, il 23enne sarà esaminato da vicino in questo processo.

Leggi anche: