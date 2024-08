- Due uomini in custodia per l' attacco a una pizzeria.

Dopo un attacco notturno a una pizzeria a Eislingen (distretto di Göppingen), due uomini sono stati arrestati e messi in custodia. Secondo un portavoce della polizia di Ulm, i due sospetti sono ritenuti responsabili dell'esplosione nella zona della sala da pranzo del ristorante. Al momento, il movente dell'attacco rimane ignoto.

Al momento dell'esplosione, due uomini, di 53 e 56 anni, si trovavano all'interno della pizzeria. Hanno riportato ferite lievi, come comunicato in precedenza dalla polizia e dall'ufficio del pubblico ministero.

Si presume che i sospetti abbiano gettato una pietra attraverso una finestra, prima che almeno uno di loro lanciasse un dispositivo esplosivo o incendiario attraverso l'apertura nel ristorante.

L'esplosione ha creato un'onda d'urto potente: tutte le finestre al piano terra e al primo piano, nonché l'interno della pizzeria, sono state danneggiate. La polizia ha stimato inizialmente i danni in almeno 50.000 euro.

Non sono state immediate disponibili informazioni sui sospetti. Dopo l'attacco, sono state dispiegate diverse unità di polizia e un elicottero per la ricerca dei sospetti. I due uomini, uno dei quali aveva ferite da bruciature, sono stati fermati vicino alla scena del crimine. Un testimone ha fornito una descrizione dei due sospetti che corrispondeva all'aspetto di quelli arrestati, secondo gli investigatori. Si invitano i testimoni a contattare la polizia.

La sezione investigativa criminale di Göppingen sta conducendo le indagini, con la partecipazione di specialisti dell'Ufficio di polizia criminale dello Stato di Stoccarda per gli esplosivi e i dispositivi incendiari.

