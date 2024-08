- Due uomini in custodia dopo un'esplosione di una pizza.

A seguito di un'esplosione in una pizzeria a Eislingen (distretto di Göppingen), due uomini sono in custodia. I sospetti sono stati presentati a un giudice domenica, ha dichiarato un portavoce della Presidenza della Polizia di Ulm. Si sospetta che abbiano causato l'esplosione nella zona della sala da pranzo del ristorante sabato mattina presto. Non sono state immediate disponibili ulteriori informazioni sui sospetti.

Stando a quanto riferito dalla polizia e dai pubblici ministeri, i sospetti hanno inizialmente rotto una finestra, prima che almeno uno di loro lanciasse presumibilmente un dispositivo esplosivo o incendiario attraverso il buco nella pizzeria.

Al momento dell'esplosione, si trovavano due uomini nella pizzeria, che hanno riportato ferite lievi.

L'esplosione nella pizzeria viene investigata come potenziale reato a causa delle circostanze sospette. In caso di colpevolezza, i sospetti potrebbero affrontare accuse relative ai danni criminali e al pericolo per la sicurezza pubblica.

