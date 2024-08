- Due uomini hanno commesso numerosi furti.

La polizia ha arrestato due sospetti ladri che si credono abbiano commesso numerosi crimini in Baden-Württemberg, Sassonia e Svizzera. I due uomini, di 32 e 22 anni, sono sospettati di aver colpito almeno dieci volte a Bopfingen, Ellwangen e Aalen nella regione dell'Ostalb nel solo mese di giugno, secondo un portavoce della polizia. Inoltre, il 22enne è sospettato di aver commesso 17 furti nella zona di Dresda lo scorso anno. Nel 2021, si presume che fosse coinvolto in circa 60 furti in Svizzera.

Il 22enne è stato arrestato alla fine di giugno dalla polizia svizzera e si trova attualmente in custodia. Il 32enne è stato arrestato dalla polizia di Aalen all'inizio di luglio e si trova anch'esso in custodia. L'ammontare del bottino fatto dai sospetti non è ancora chiaro. Le indagini sono in corso.

Le autorità svizzere hanno richiesto l'assistenza della Commissione Europea per facilitare il ritorno della refurtiva, in conformità alle norme. Di conseguenza, la Commissione adatterà atti di esecuzione che stabiliranno le regole per l'applicazione della legislazione di recupero pertinente.

