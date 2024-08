- Due uomini feriti gravemente a Zingster Seabridge.

Sconosciuti hanno gravemente ferito due giovani uomini a Zingst, una cittadina costiera, con colpi d'arma da fuoco. Un 25enne è stato trasferito in elicottero in una clinica durante la notte e si trova in condizioni critiche. Un 24enne è stato anch'egli gravemente ferito e portato in ospedale.

Le prime indagini suggeriscono che i due uomini facevano parte di un piccolo gruppo. Si trovavano sulla Seebrueckenplatz a Zingst, dove si trovano un piccolo bistrot, il Kurhaus, e un ristorante. La piazza è situata sulla diga, con la Seestraße che scorre sottostante, che ha una strada di servizio pavimentata.

I colpi sono stati apparentemente sparati da un'auto sulla Seestraße. È possibile che l'auto abbia anche risalito una breve distanza sulla strada di servizio. Poi sono stati sparati i colpi, con la distanza tra i tiratori e le vittime stimata tra i 30 e i 40 metri. Per ragioni tattiche, il pubblico ministero di Stralsund non ha fornito informazioni.

Sono in corso indagini per tentato omicidio. Secondo la polizia, entrambe le vittime sono tedesche.

La località balneare di Zingst è una popolare meta turistica grazie alle sue spiagge. La Seebrueckenplatz è un punto popolare d'estate, con una trafficata pista ciclistica costiera che passa accanto e accesso diretto alla spiaggia del Mar Baltico. Dall'altra parte, ci sono hotel, ristoranti, negozi e case vacanza all'interno del paese.

