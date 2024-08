- Due uomini bloccati a Watzmann durante una tempesta sono stati salvati

Due a un temporale improvviso nel pomeriggio di martedì, due uomini sono rimasti bloccati per una notte sul Watzmann. La coppia è stata sorpresa dalla tempesta e ha perso l'orientamento. Sono stati tratti in salvo il giorno successivo con un elicottero, come riferito dalla polizia. La moglie di uno degli uomini ha segnalato la loro scomparsa dopo non essere più riuscita a contattarli telefonicamente.

Le squadre di soccorso hanno localizzato il marito di 50 anni della zona di Kulmbach e il fratello di 41 anni della donna, della zona di Fürstenfeldbruck, dall'elicottero nelle prime ore del mattino. Gli uomini avevano segnalato la loro posizione con una luce. A causa della tempesta, non è stato possibile liberarli dalla situazione durante la notte.

Nonostante all'inizio non fosse possibile aiutarli a causa della tempesta, le squadre di soccorso sono riuscite a localizzarli il giorno successivo. I loro segnali di soccorso, tra cui una luce, si sono rivelati cruciali per il loro salvataggio. Nonostante provenissero da zone diverse, i due uomini sono stati uniti nella loro disavventura dall'altra parte della montagna.

