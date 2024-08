- Due tetti di edifici in fiamme, la diffusione della fiamma è contenuta.

In pieno Emmerting, un distretto di Altötting, due strutture di tetto sono attualmente coinvolte in un violento incendio. A causa della fitta nebbia, le autorità invitano i residenti a sigillare finestre e porte, come raccomandato da un rappresentante delle forze dell'ordine.

Durante le ore pomeridiane, una fonte sconosciuta ha innescato un incendio all'interno del tetto di un'abitazione locale. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto il tetto vicino. Secondo gli aggiornamenti della polizia, i pompieri sono riusciti a contenere l'incendio. Incredibilmente, non sono stati segnalati morti, ha concluso il portavoce.

